Regeln für neue Rechenzentren : „Wenn das Gesetz so kommt, können wir in Deutschland nicht mehr bauen“

Im Bundestag steht die Entscheidung über das Energieeffizienzgesetz an. Kommt es wie geplant, sind Rechenzentren nach Ansicht der Betreiber in Deutschland bald bald nicht mehr realisierbar.

Nach ihrem Treffen mit Vertretern der Rechenzentrumsbranche will die Frankfurter Stadtpolitik die geplanten Leitlinien für Bau und Entwicklung neuer Rechenzentren in einem „stadtinternen Abwägungs- und Abstimmungsprozess anpassen“ und danach den Fraktionen im Stadtparlament vorlegen. Einen genaueren Zeitplan nannte das federführende Umweltdezernat der F.A.Z. nicht.

Inga Janović Redakteurin im Regionalteil der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und verantwortliche Redakteurin des Wirtschaftsmagazins Metropol. Folgen Ich folge

Dass die Abwägungen und vor allem der weitere Austausch mit den betroffenen Unternehmen zu Änderungen des Entwurfs führen müssten, dafür plädiert nach den Betreibern selbst auch die Industrie- und Handelskammer (IHK) Frankfurt. „Die Leitlinien der Stadt würden in ihrer derzeitigen Fassung durch Abwanderung und Neuansiedlungen investitionsfreudiger Unternehmen in anderen Regionen den Wirtschaftsstandort schwächen“, warnt IHK-Präsident Ulrich Caspar in einer Stellungnahme zum Entwurf. Er frage sich, ob Frankfurt Klimaschutz wirklich wolle und Digitalisierungshauptstadt in der EU bleiben möchte, fährt er fort. Schließlich könnten durch den konsequenten Einsatz digitaler Anwendungen beträchtliche Kohlendioxid-Einsparungen bewirkt werden. Aber dafür brauche es weitere Rechenzentren.