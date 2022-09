Frankfurter Standort : Radeberger schließt Binding-Brauerei

Aktualisiert am

Braukessel mit Ablaufzeit: Die Binding-Brauerei in Frankfurt-Sachsenhausen wird geschlossen. Bild: Lando Hass

Die zum Oetker-Konzern zählende Radeberger-Gruppe schließt die Binding-Brauerei in Frankfurt-Sachsenhausen. Produktion und Abfüllung würden schrittweise bis spätestens Oktober 2023 aufgeben, die dort produzierten Marken wie auch Binding künftig an anderen Standort der Gruppe hergestellt. In Sachsenhausen wird gegenwärtig noch Bier der Marken Binding, Henninger, Schöfferhofer Weizen und Clausthaler gebraut.

Manfred Köhler Ressortleiter der Rhein-Main-Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

„Es war eine Entscheidung, die sich die Verantwortlichen nicht leicht gemacht haben“, heißt es in einer Mitteilung. Im Lichte beispielloser Kostenexplosionen habe es aber keine Alternative mehr gegeben. Mit der Aufgabe des Standorts stelle sich der Marktführer im deutschen Biermarkt vorausschauend auf einen durch strukturelle Veränderungen langfristig weiter rückläufigen Biermarkt ein, indem Überkapazitäten vom Markt genommen würden. „Wir haben lange gerungen, die Frankfurter Binding-Brauerei als einen für uns alle emotional besonderen Standort zu erhalten.“ Die Unternehmenszentrale von Radeberger bleibe in Frankfurt. Die Belegschaft der Brauerei sei informiert. Für die 150 Mitarbeiter, die von der Schließung betroffen seien, werde man nach sozialverträglichen Lösungen suchen.