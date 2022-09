R+V-Chef Norbert Rollinger : „Werden unseren Lebensstandard einschränken müssen“

Herr Rollinger, die R+V-Versicherung feiert den 100. Jahrestag seit ihrer Gründung mit einem Zukunftsfestival ausgerechnet in unruhigen Zeiten. Wie groß ist Ihre Angst vor der Zukunft?

Daniel Schleidt Koordinator der Wirtschaftsredaktion in der Rhein-Main-Zeitung.



Als Rheinländer bin ich grundsätzlich positiv eingestellt nach dem Motto: „Et hätt noch immer jot jejange.“ In schwierigen Zeiten wie diesen, wo Menschen mit Inflation, Krieg in Europa, und den gesellschaftlichen und sozialen Folgen auch der Corona-Krise zu tun haben, erwarte ich mir von Verantwortungsträgern in der Politik, aber auch in Unternehmen ein Maximum an Optimismus, um den Menschen Zuversicht und Ori­entierung zu geben. Andererseits fahren wir als Unternehmen derzeit selbst auf Sicht und versuchen, uns auf verschiedene Szenarien vorzubereiten.