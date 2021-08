Mittelständler PVA Tepla AG : Profiteur von Chipmangel und Digitalisierung

PVA Tepla zählt zur Riege der Hidden Champions. An der Börse glänzt die Aktie der Mittelhessen mit einem starken Auftrieb. Experten sehen den Mittelständler vor dem Aufstieg in den SDax.

Manfred Bender bringt zum Gespräch eine eigentümliche, silbrig glänzende Kerze mit und stellt sie gleich auf dem Aschenbecher ab. Das Kippengrab braucht innerhalb der nächsten Stunde zwar ohnehin niemand. Denn an diesem sonnigen und angenehm milden Augusttag trifft sich kein Raucherclub am Tisch auf der Terrasse der von Bender geführten PVA Tepla AG zum Schwätzchen – vielmehr geht es um die Frage: Wieso erlebt dieser Mittelständler mit Sitz in Wettenberg nahe Gießen seit Monaten einen starken Auftrieb an der Börse?

Eine Vorahnung gibt der Blick auf das hochformatige Firmenschild vor dem Eingang zur Zentrale. Es spricht von Vakuum- und Werkstofftechnik sowie wachsenden Kristallen, weist folglich auf ein Technologieunternehmen hin. Firmen dieser Art erfreuen sich unter Anlegern seit vielen Monaten großer Beliebtheit. Und der Gast lernt von Bender zudem bald: Die Kerze ist gar keine Kerze, sondern ein Stoff, aus dem Halbleiter werden. Und an denen mangelt es weltweit.

„Auftrieb der Aktie hat handfeste Gründe“

Innerhalb eines Jahres ist der PVA-Kurs von etwa 14 Euro auf bis zu 36,40 Euro gestiegen und besonders im Sommer in die Höhe geschossen. Zwar liegt das Allzeithoch mittlerweile etwas außer Sichtweite, weil manch ein Anleger seine Gewinne mitgenommen und das Papier wieder verkauft hat. Gleichwohl steht ein Jahres-Plus von 130 Prozent in der Statistik. Der Börsenwert kletterte seit August vergangenen Jahres von gut 300 Millionen Euro auf 650 Millionen Euro. Einen solchen Erfolg können auch im gut laufenden Kleinwerte-Index S-Dax und im technologielastigen TecDax nur wenige Firmen vorweisen. Experten sehen den Mittelständler vor dem Aufstieg in den SDax. Demnach sollte PVA Tepla einer von sieben Neuzugängen im Kleinwerte-Segment sein und müsste von Index-Produkten berücksichtigt werden.

„Das ist ein spannendes Unternehmen“, sagt Bender und fügt gleich hinzu: „Die Kursentwicklung hat handfeste Gründe.“ Der Manager kennt sich mit Technologiekonzernen gut aus. Vom 1998 bis 2017 arbeitete er für die in TecDax gelistete Pfeiffer Vakuum AG aus Mittelhessen, die er zuletzt führte. Nach einem Zwischenspiel als Finanzvorstand der Brain Biotech AG aus Südhessen zeichnet er seit Januar dieses Jahres als Chef von PVA Tepla. Entstanden ist das Unternehmen vor Jahren aus dem Erwerb von Tepla durch PVA. Das Kürzel steht für Pfeiffer Vakuum Anlagenbau. Die Mittelhessen trennten sich 1991 von dieser Sparte, nach der Fusion mit Tepla ging es 1999 an die Börse. In der Zwischenzeit ist ein Konglomerat von kleinen und mittleren Hightech-Firmen entstanden, wie Bender es formuliert, mit dem Bau von Vakuumanlagen als Kern.

Solche Anlagen spielen in der Halbleiter-Produktion eine wichtige Rolle. Und: „Ein Halbleiter ist überall drin, was IT ist“, wie der Chef erläutert. Autos nicht zu vergessen, die längst vor Chips nur so strotzen. Vor dem Halbleiter entsteht aber die eigentümliche silbrige Kerze, die eigentlich Einkristall heißt. Gezogen wird sie im Vakuum, mit Maschinen von PVA Tepla. Der von Bender mitgebrachte Einkristall misst acht Zoll in der Breite, das sind etwas mehr als 20 Zentimeter, und gut 30 Zentimeter in der Höhe. Kunden der Mittelhessen wie ein namhafter Silizium-Konzern aus Süddeutschland ziehen den Einkristall auf 4,50 Meter Länge. Anschließend schneiden sie davon dünne Scheiben ab. Das Ergebnis ist ein Wafer, aus dem wiederum Halbleiter wie etwa Chips für Computer, Handys und Autos gewonnen werden.

Auftragseingang stark gestiegen

PVA Tepla befindet sich mithin am Anfang einer Wertschöpfungskette. Nun stehen die Mittelhessen nicht konkurrenzlos da. Ein Unternehmen in Südkorea ist auf dem gleichen Gebiet unterwegs, wie Bender sagt. Zudem bauten großen Kunden auch selbst entsprechende Anlagen aus zugekauften Teilen. Dessen ungeachtet erlebt die Mittelständler-Gruppe nicht nur an der Börse einen starken Auftrieb. Im ersten Halbjahr gingen Aufträge im Gesamtwert von 97 Millionen Euro ein – mehr als im vergangenen Jahr zusammen, in dem der Maschinenbauer 137 Millionen Euro umsetzte. In diesem Jahr soll der Umsatz auf 140 Millionen Euro bis 150 Millionen Euro steigen. Dazu soll auch das Geschäft mit Anlagen zur Qualitätskontrolle beitragen.

Zudem stellt PVA Tepla auch Kristall-Anlagen her, mit denen Siliziumcarbid produziert werden kann. „Das ist der Stoff, aus dem Halbleiter für die Elektromobilität gemacht werden“, hebt der Chef hervor. Siliziumcarbid solle etwa Batterien für E-Autos und E-Bikes leistungsfähiger machen – und beide Märkte boomen. Nicht zuletzt verstärken die Wettenberger nach seinen Worten die Anstrengungen für Anlagen für breitere Einkristalle. Daraus würden dann größere Wafer-Scheiben. Das Marktumfeld stellt sich vorteilhaft dar: Amerikaner wie Chinesen und Europäer drängen auf den Ausbau der eigenen Halbleiter-Produktion.

Aktie sportlich bewertet

Vor diesem Hintergrund mag sich die Bewertung der Aktie erklären. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 65 ist sie nicht billig. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt knapp 5. Andererseits sind viele Technologiewerte sportlich gepreist. Die Analysten, die das Unternehmen beobachten und bewerten, sind unter dem Strich positiv gestimmt. Drei der fünf raten zum Kauf. Die Berenberg Bank hatte im März das Kursziel von 15 Euro auf 31 Euro angehoben und sieht den Titel nach dem Kursauftrieb nun als Halteposition an mit Kursziel 33 Euro. Letzteres gilt auch für SMC Research. Das Analysehaus Matelan hat im August die Kaufempfehlung bekräftigt. Gleiches gilt für Jeffries und Hauck & Aufhäuser.