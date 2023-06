Karsten Martin hat seinen Sohn einst erstmals auf ein Rennrad gesetzt. Hat mit ihm auf den Straßen rund um Eschborn trainiert, wo die Familie nach der Flucht aus der DDR landete, hat ihn zu den Rennen begleitet, war dessen erster Trainer und auch Mechaniker. Karsten Martin hat die Karriere seines Sohnes Tony angeschoben, die dieser mit der Kraft seiner Beine zu einer der glanzvollsten in der Geschichte des deutschen Radsports gemacht hat: Tony Martin wurde vier Mal Weltmeister im Einzelzeitfahren, und das Gelbe Trikot bei der Tour de France trug er auch mal.

In den vergangenen Wochen leistete Karsten Martin wieder wertvolle Starthilfe – für die zweite Karriere seines 38 Jahre alten Sohnes, der seine aktive Laufbahn 2021 beendet hat. „Wir haben zuletzt unzählige Male telefoniert, und er hat so viele Arbeitsstunden investiert“, erzählt Tony Martin. Denn im Schwalbacher Haus seines Vaters waren reichlich Pakete mit Bauteilen und Komponenten angekommen. Es galt, gerade noch rechtzeitig zum Beginn der Eurobike, der weltgrößten Fahrradmesse in Frankfurt, aufzubauen und zu montieren, was es eigentlich noch gar nicht gibt: Kinder- und Jugendräder der Marke Li:on Bikes.