Preiserhöhungen in Heimen : Wenn die Rente nicht mehr für die Pflege reicht

Die Pflege im Heim wird immer teurer, Betreiber kündigen kräftige Preiserhöhungen an. Gleichzeitig werden die Plätze knapp, weil Personal fehlt oder Häuser schließen. Was heißt das für Bewohner und Angehörige?

Hoffentlich gut versorgt: Weil Personal fehlt und die Kosten steigen, spitzt sich die Situation in vielen Heimen zu und auch in der ambulanten Pflege. Bild: Getty

Warum steigen die Kosten in der Altenpflege?

Inflation und Energiekrise treffen auch die Pflegeeinrichtungen. Lebensmittel, Strom und Gas kosten mehr. Hinzu kommt: In der Corona-Zeit hat man beschlossen, die Pflegekräfte besser zu bezahlen. Seit September 2022 müssen auch private Anbieter ihren Pflegekräften ein tariflich festgelegtes Entgelt zahlen oder andere Bestimmungen eines Tarifvertrags einhalten. Zuvor hatten die meisten deutlich weniger gezahlt. Weil viele Pflegekräfte während Corona die Branche verlassen haben, fehlt es zudem an Personal. Die Lücke muss oft mit deutlich teureren Zeitarbeitskräften überbrückt werden. Anderswo können Stellen nicht besetzt und deswegen Betten auch nicht belegt werden – die Fixkosten laufen aber weiter. Viele Altenhilfe-Träger kämpfen inzwischen um das wirtschaftliche Überleben. Wie der Hessische Rundfunk kürzlich berichtete, mussten mehr als 30 Einrichtungen von großen Trägern und Verbänden der Altenhilfe in Hessen in den vergangenen zwei Jahren schließen.