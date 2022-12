Aktualisiert am

Wie in England : Postfahrzeuge in Hessen sind jetzt Rechtslenker

Die Deutsche Post setzt neue Fahrzeuge ein. Dort ist das Lenkrad auf der rechten Seite wie in Großritannien. Das sieht auf deutschen Straßen seltsam aus – und hat vor allem Sicherheitsgründe.

Aussteigen, ums Auto laufen, Paket ausladen und abgeben: Dieses Ritual absolvieren Zusteller der Post täglich viele Male. Doch künftig werden Hunderte Mitarbeiter des Konzerns ihre Gewohnheiten ändern müssen. Denn seit einigen Tagen sind bundesweit Zusteller der Post mit Fahrzeugen unterwegs, in denen das Lenkrad nicht wie gewöhnlich links, sondern rechts angebracht ist. Eine von ihnen ist Carina Haselbach. Die 27 Jahre alte Zustellerin aus dem südhessischen Bensheim ist die erste Mitarbeiterin in der Region, die mit dem Rechtslenker unterwegs ist.

Dass die Post in ihren Autos buchstäblich die Seiten gewechselt hat, hat vor allem Sicherheitsgründe, erzählt Haselbach, die in Bensheim den Bezirk mit der Nummer 6462514 in der Innenstadt betreut. „Wenn man wie gewöhnlich auf der linken Seite aussteigt, muss man als Zustellerin immer aufpassen, dass man nicht über den Haufen gefahren wird.“ Mit dem neuen Auto steigt sie nicht mehr auf der Fahrbahnseite aus, sondern befindet sich direkt auf dem Gehweg. „Gerade bei vielbefahrenden Hauptstraßen steigt dadurch meine Arbeitssicherheit.“ Und ein paar Schritte für den Weg ums Auto spart sie sich auch noch.

Bei dem neuen Fahrzeug handelt es sich um ein Elektroauto namens Streetscooter mit begehbarem Laderaum, das DHL gemeinsam mit der Hochschule Aachen speziell für die Brief- und Paketzustellung entwickelt hat. Inzwischen sind rund 20.000 Streetscooter für die Post in ganz Deutschland auf den Straßen, gut jeder zehnte soll bald schon ein Rechtslenker sein. Carina Haselbach wurde für die Fahrten speziell geschult, weil zum Beispiel das Ausparken mit dem Fahrzeug schwieriger ist als bei einem Auto, bei dem das Lenkrad links ist. „Doch man gewöhnt sich schnell daran.“