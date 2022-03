Patientenverfügung : Für den Notfall vorsorgen

Jeder sollte sich frühzeitig darüber Gedanken, was der Arzt bei einer schweren Erkrankung tun oder lassen soll – und dies in einer Patientenverfügung festhalten. Die Verbraucherzentralen helfen.

In der Regel neigt der Mensch zu Verdrängung: Krankheit, Sterben und der eigene Tod sind keine Themen, über die man sich gerne Gedanken macht. Manchmal aber wird man damit in der eigenen Familie oder im Freundeskreis unmittelbar konfrontiert. Auch die Corona-Pandemie hat nahezu zwei Jahre allabendlich in den Nachrichten Bilder von Schwerkranken und Sterbenden direkt in die Wohnzimmer gebracht. Was wäre, wenn man selbst daniederläge? Würde man die künstliche Beatmung wollen? Den Einsatz von Geräten, die den Körper außerhalb mit Sauerstoff versorgen? Höchste Zeit also, sich über solche Fragen Gedanken zu machen.

Patientenverfügung heißt das Schreiben, in dem der Verfasser festlegt, welche intensivmedizinischen Maßnahmen unternommen oder eben unterlassen werden sollen, wenn der Betroffene selbst sich nicht mehr dazu äußern kann. Sei es, weil er durch Unfall oder Krankheit nicht mehr bei Bewusstsein ist, an schwerer Demenz leidet oder durch sonstige Umstände unfähig ist, den eigenen Willen zu formulieren.