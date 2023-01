Passavant in Aarbergen : Erfolg mit chinesischen Investoren

Der Name Passavant ist mit Aarbergen so verbunden wie Asbach mit Rüdesheim. Nach der Übernahme durch Bilfinger haben heute Chinesen das Sagen – und der Standort Aarbergen eine Zukunft.

Noch immer begegnet der Name Passavant dem Bürger fast auf jeder Straße. Zumindest dann, wenn er beim Spaziergehen die Gullydeckel über der städtischen Kanalisation näher betrachtet. Gemeinsam mit Buderus war Passavant viele Jahre Marktführer in Deutschland. Und wer zu Hause die Toilettenspülung betätigt, dessen Abwasser wird nicht selten dank der ausgeklügelten Technik von Passavant gereinigt. Das Hauptklärwerk in Wiesbaden beispielsweise wurde von Passavant mit Rechen, Schiebern, Filtern und Pumpen ausgestattet. Wo Passavant darauf steht, ist aber längst nicht mehr das traditionsreiche Familienunternehmen drin. Und ebenso wie die Abwasser- und Filtertechnik hat auch die Passavant-Gießerei, die bis heute noch Gullydeckel fertigt, längst neue Eigentümer.

Passavant erlebte in den Jahren nach 1990 einen Umbruch, der die kleine Standortgemeinde Aarbergen in ihren Grundfesten erschütterte. Denn wie keine andere Kommune im Untertaunus war sie über Jahrhunderte mit dem Schicksal eines Unternehmens eng verbunden. Eine Geschichte, die ins Jahr 1642 zurückreicht, als die „Michelbacher Eisenhütte“ im Ortsteil Kesselbach von den nassauischen Grafen gegründet worden war. Im Jahr 1885 erwarb sie der Frankfurter Adam Passavant und formte daraus eine renommierte Gießerei und ein weltweit tätiges und florierendes Industrieunternehmen, das sich später zu einem Spezialisten für Wasser- und Abwassertechnik wandelte.

Fokus auf die Wassertechnologie-Sparte

Zu Beginn der 1980er-Jahre beschäftigte Passavant in Aarbergen mehr als 2500 Mitarbeiter, für die sogar Werkswohnungen errichtet wurden. Es gab eine große Ausbildungswerkstatt und eine Werksschule für den Berufsschulunterricht sowie eine üppig ausgestattete Forschungs- und Entwicklungsabteilung, in der ein Heer von Ingenieuren an neuen Patenten tüftelte. Doch diese Blütezeit dauert nicht lange. Im Zuge der schwierigen Internationalisierung des Geschäfts geriet Passavant in Turbulenzen, und der Mannheimer Baukonzern Bilfinger + Berger übernahm 1988 die Mehrheit an dem Traditionsunternehmen. Gut zehn Jahre später hatte die Familie alle ihre Anteile veräußert, und Bilfinger führte seine Sparte von Passavant und die Hanauer Roediger Anlagenbau zur neuen Passavant-Roediger Umwelttechnik als Dachgesellschaft spezialisierter Unternehmen zusammen.

Die traditionsreiche Gießerei war schon um das Jahr 2000 an die Rendsburger ACO-Gruppe verkauft worden. Der Geschäftsbereich Baumaschinentechnik ging an Schlosser-Pfeiffer, sodass zu Beginn des 21. Jahrhunderts insgesamt drei Unternehmen das Passavant-Erbe angetreten hatten.

Bilfinger setzte fortan auf das Wachstum seiner global tätigen Wassertechnologie-Sparte, die zunächst unter dem Namen Passavant-Geiger geführt wurde und die 2011 durch den Zukauf von Diemme aus Italien und 2013 durch den Erwerb des amerikanischen Spezialfilterherstellers Johnson Screens noch vergrößert worden war. Mit diesen Fusionen war das neue Unternehmen Bilfinger Water Technologie entstanden. Doch auch das war nur ein Zwischenspiel für drei Jahre.

Investitionen aus China

Dann veräußerte der selbst von Krisen geschüttelte Mannheimer Konzern die Wassertechnologie-Sparte für rund 200 Millionen Euro an die chinesische Firma Chengdu Techcent Environment. Der damalige Bilfinger-Hauptaktionär Cevian galt als treibende Kraft einer Aufspaltung des Konzerns. Die Transaktion wurde zwar vollzogen, aber die Integration in Techcent scheiterte. Gleichwohl blieben die chinesischen Investoren am Ball und bündelten ihre Anteile in der Mertus243 GmbH. Diese hält heute 90 Prozent der Anteile. Zehn Prozent wurde dem Management übertragen, unter ihnen Geschäftsführer Baldassare La Gaetana.

Zudem hielt ein neuer Name Einzug in der alten Passavant-Firmenzentrale in Aarbergen: Aqseptence. So lautet der Name der chinesisch kontrollierten Holding, mit der die Traditionsmarken Geiger, Roediger, Passavant und vier andere unter einem Dach gebündelt werden. Aqseptence setzt sich aus den Wörtern Aqua für Wasser und Separation für Trennung zusammen und verweist auf das Kerngeschäft des Unternehmens: die vielfältige Behandlung von Wasser und Abwasser einschließlich Klärschlämmen.

Ist damit ein Teil der kritischen deutschen Infrastruktur in chinesische Hände geraten? Geschäftsführer La Gaetana winkt ab. Die chinesischen Investoren mischten sich nicht in das operative Geschäft der Aqseptence Gruppe ein und hätten gezielt das Management beteiligt, um Kontinuität in der Unternehmensführung sicherzustellen. Von Aarbergen aus leitet La Gaetana mit seinem Team nicht nur die Holding, sondern auch die Passavant-Produktion am Standort Aarbergen.

Kläranlagen unterhalten und ausbauen

Nach seinen Angaben beschäftigt Aqseptence weltweit rund 1500 Mitarbeiter, davon rund 250 am Standort Aarbergen. Um die Marke Passavant muss sich demnach niemand sorgen. La Gaetana spricht von einem starken Geschäft in Nordamerika und einem anhaltenden Wachstum. In den vergangenen sieben Jahren habe es eine gute Entwicklung für den Standort Aarbergen gegeben, und Aqseptence habe beträchtliche Investitionen vorgenommen. Das sei auch ein Bekenntnis zur Zukunft des Standorts, sagt La Gaetana, auch wenn ihm die Energiekrise Anlass zu Sorgen über die Zukunft des Indus­triestandorts Deutschland gibt.

Zu den deutschen Passavant-Kunden gehören vor allem Städte und Gemeinde, die Kläranlagen unterhalten und ausbauen. Wenn absehbar eine vierte oder gar fünfte Reinigungsstufe zum Standard wird, um mit Aktivkohle und einer feinen Membran auch gefährliche multiresistente, pathogene Keime und Viren sowie Mikroplastik aus dem Wasser zu holen, dann will auch Aarbergen mit dabei sein. In Wiesbaden gibt es schon Versuche und Vorplanungen, um das Hauptklärwerk absehbar zu erweitern. Ein millionenteures Unterfangen nicht nur in Wiesbaden, für das auch Passavant passgenaue Lösungen finden will.