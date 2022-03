Lotto Jahresbilanz : Pandemie sorgt für Spielfreude

Aktualisiert am

Ein Gesamtumsatz auf Rekordniveau, erstmals mehr als zwei Millionen Euro täglich, mehr Lotto-Millionäre, insgesamt 453 Millionen an Gewinnsumme und rund 264 Millionen für das Land: Damit zeigte sich Lotto-Chef Heinz-Georg Sundermann bei seiner letzten Jahresbilanz sichtlich zufrieden, er geht im Sommer in den Ruhestand. Sein Nachfolger in der Geschäftsführung wird Martin Blach, der bisherige Vorstandsvorsitzende der Stiftung Kloster Eberbach.

Patricia Andreae Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

2021 nannte Sundermann ein „schönes und gutes Jahr“. Das trifft vor allem auf diejenigen zu, die auf die richtigen Zahlen gesetzt haben. Insgesamt haben Spieler in Hessen 453 Millionen Euro gewonnen, im Vorjahr waren es 334 Millionen. Allein 19 Hessen erzielten Gewinne zwischen einer Million und dem Eurojackpot in Höhe von 90 Millionen Euro. „Eine höhere Anzahl Millionäre gab es seit Einführung des Euro nicht in Hessen“, sagte Sundermann. Auch im Vergleich der Bundesländer sind die Hessen gut platziert: Unter den zehn deutschen Höchstgewinnern befinden sich aktuell drei Hessen hinter fünf Gewinnern aus Nordrhein-Westfalen.