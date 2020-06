Drittes Modell kommt : Opel-Stammwerk baut neben dem Astra noch einen Hybrid

Noch herrscht Kurzarbeit im Rüsselsheimer Produktionswerk von Opel. Doch für die Beschäftigten zeichnet sich nun ab, dass sie künftig wieder gut zu tun haben dürften. Neben dem als Flaggschiff apostrophierten Mittelklassewagen Insignia und dem schon angekündigten Astra siedelt die Opel-Mutter PSA in Rüsselsheim ein drittes Modell an. Dem Vernehmen nach wird es wie der Astra sowohl in der Benziner-Version als auch als Plug-in-Hybrid gebaut. Allerdings gibt es auch weniger gute Nachrichten aus Rüsselsheim.

Thorsten Winter Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.



Über die Pläne hat die Firma gegen 9 Uhr ihre Belegschaft informiert. Demnach wird das weitere Modell ein Auto der PSA-Marke DS sein.

In dieser Hybrid-Variante muss der Fahrer die Batterie an der Steckdose aufladen. Ähnlich wie in Eisenach, wo Opel den SUV Grandland auch als Plug-in-Hybrid baut, geht die Marke mit dem Blitz im Stammwerk den Weg der Elektrifizierung. Damit ist eine „signifikate Millioneninvestitionen“ verbunden, wie es weiter heißt. Das dritte Modell soll Mitte nächsten Jahres kommen. Um es bauen zu können, muss die Firma das Produktionswerk schon in den Monaten zuvor umrüsten.

Werk bis auf weiteres gesichert

Den Astra wird Opel vor dem Jahreswechsel 2021/22 in Rüsselsheim einführen und auf der sogenannten EMP2-Plattform bauen. Das ist die größere der beiden Plattformen im PSA-Konzern. Schon aus Effizienzgründen bietet es sich an, das dritte Modell ebenso auf Grundlage von EMP2 zu fertigen. Mit dieser Ansiedlung sichert der Mutterkonzern das Opel-Stammwerk bis auf weiteres ab. Denn der Lebenszyklus eines Modells beträgt in der Regel sieben Jahre.

Die mit der Ansiedlung des Astra verbundene „Investition ermöglicht den Betrieb in zwei Schichten“, ließ Lohscheller schon vor knapp einem Jahr wissen und hob hervor, dies sichere das Werk nachhaltig. Aus Sicht des hessischen IG-Metall-Bezirksleiter Jörg Köhlinger ist das zweite Modell neben dem Insignia zwar der richtige Schritt, aber nicht die Lösung. Begründung: „Man kann ein Werk auf Dauer nicht im Ein- oder Zweischichtbetrieb fahren.“ Mit dem dritten Modell dürfte es nun leichter fallen, das Werk besser auszulasten als nur mit zwei Autos.

Getriebewerk und Schmiede vor dem Aus

Opel wird aber nicht nur in ein drittes Modell investieren, sondern auch Einheien schließen, wenn es nach dem Management geht. Wie das „Handelsblatt“ berichtet, will das Unternehmen das Getriebewerk schließen und die 200 Mitarbeiter dort für die Fahrzeugproduktion weiterqualifizieren. Es soll Angebote für solche Beschäftigten geben, die das nicht wollen. Auch steht die Schmiede vor dem Aus, wie es weiter heißt.

Darüber hinaus beschäftigt Arbeitnehmervertreter auch die Frage, wie die Beschäftigten Opel wahrnehmen. Die Vertreter der IG Metall im Betriebsrat fordern das Unternehmen auf, endlich die Ergebnisse der entsprechenden Umfrage aus dem November zu veröffentlichen. Mittlerweile liefen in der Belegschaft „die wildesten Spekulationen“ um, was der Arbeitgeber wohl verbergen wolle.