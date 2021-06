Opel-Partner Segula : Der eigenmächtige Algorithmus

„Das sind befremdliche Methoden, um den Betriebsrat einzuschüchtern“ – kernige Worte hat die Geschäftsführerin der IG Metall Darmstadt an die Adresse des Managements von Opel-Partner Segula Automotive in Rüsselsheim gerichtet. Ulrike Obermayr sprach auch vom Ansinnen der Chefetage, den Betriebsrat in seiner Arbeit zu behindern. Und befand, so etwas gehöre „nicht in eine demokratische Kultur der Mitbestimmung“. Was war geschehen?

Zum einen hatte die Geschäftsführung einen erst kurze Zeit zuvor an der Glasfront des Büros der Arbeitnehmervertreter angebrachten blauen Aufkleber mit der Aufschrift „Betriebsrat“ entfernen lassen. Ob der Aufkleber genehmigt war, ist strittig. Die IG Metall verweist auf eine mündliche Erlaubnis der Geschäftsführung von Ende 2019, die Firma hält dagegen, sie habe das sogenannte Schild nie genehmigt.

„Geschäftsleitung hat keine Sperrung veranlasst“

Zum zweiten erhitzten sich Gewerkschaft und Gewerkschafter in den Reihen der Segula-Belegschaft über den Umstand, dass die Internetseite der IG Metall Darmstadt über das Netzwerk des Autozulieferers plötzlich nicht mehr erreichbar war. Und das über Wochen. In Bezug auf eine Sperrung der Internetseite der IG Metall Darmstadt sei der Firma nichts bekannt, teilte ihre Sprecherin zunächst mit. Das war Ende der vergangenen Woche. Mittlerweile weiß sie aber mehr. Wobei sie hervorhebt: „Unsere Geschäftsleitung hat keine Sperrung veranlasst und war über die Schwierigkeiten beim Zugang auch nicht informiert.“ Wer aber war es dann? Ein übereifriger Beschäftigter ohne Faible für die Gewerkschaft womöglich?

Laut Sprecherin begab es sich so: „Unsere interne Recherche hat ergeben, dass die Seite der IG Metall Darmstadt auf unserer Firewall durch einen von uns nicht beeinflussbaren Automatismus umkategorisiert wurde.“ In der Folge sei die Internetseite blockiert worden. Aber die Sprecherin hat auch eine gute Nachricht für die Gewerkschafter in ihrer Belegschaft: Die IT hat demnach den fehlgeleiteten Algorithmus wieder in die Spur gebracht. Seit Montag Mittag sei die Seite wieder freigeschaltet. Nun können sich Vertreter von Arbeitgeber und Arbeitnehmer wieder auf andere Streitpunkte konzentrieren. Den ausstehenden geplanten Abbau von 100 der noch etwa 830 Stellen in Rüsselsheim zum Beispiel. Oder auch darauf, weitere neue Kunden und Aufträge zu gewinnen.