Segula-Chef Holger Jené : „Der Verbrenner beschäftigt uns noch zehn Jahre“

Segula Automotive will für Opel auch Partner bei E-Autos werden. Zu diesem Zweck baut der neue Chef Holger Jené die Firma abermals um. Das wird Stellen kosten, wie er im Interview erläutert.

Herr Jené, nach Ihrem Amtsantritt als Geschäftsführer von Segula Technologies in Deutschland haben Sie gesagt: „Wir müssen buchstäblich Vollgas am Markt geben.“ Was haben Sie und Ihr Team mit Blick auf Aufträge und Neukunden seitdem erreicht?

Wir haben im vergangenen Jahr etwa ein Viertel der Umsätze mit Neukunden gemacht, den Löwenanteil also mit Opel und Stellantis. Dieses Viertel war aus meiner Sicht durchaus ordentlich. Wir wissen aber, dass nach dem ursprünglichen Plan unsere Umsätze als Partner von Stellantis zurückgehen werden, und müssen daher das Geschäft mit anderen Kunden weiter hochfahren.