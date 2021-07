Marke strebt nach China : Opel gibt dem Manta einen Stromstoß

Der Opel-Chef hat es schon öfter angekündigt: Opel will bald nur noch E-Autos bauen. Nun setzt er ein Jahres-Ziel. Und bringt eine Ikone in neuem Gewand wieder auf den Markt. Der Corsa-e fährt voraus.

Die Älteren unter den Opel-Fans werden sich noch erinnern: Mit dem sportlichen Manta gewann die Rüsselsheimer Marke mit dem Blitz seit 1970 zahlreiche Kunden für sich. Bis 1988 stellte das Unternehmen das Schwestermodell des Ascona her, dann war Schluss damit. Bald aber steht der Manta vor einer Wiedereinführung im Automarkt. Wie Opel-Chef Michael Lohscheller am Donnerstag angekündigt hat, soll das Auto zur Mitte des laufenden Jahrzehnts auf die Straße kommen. Und zwar als Elektro-Auto.

Von 2028 an werde Opel in Europa „rein elektrisch“ sein, kündigte der Vorsitzende der Geschäftsleitung der einzigen deutschen Tochtergesellschaft des Stellantis-Konzerns an. Gleichzeitig präsentierte der Konzern das neue Markenmotto der Rüsselsheimer und ihrer britischen Schwestermarke Vauxhall: „Green is the New Cool”. Vom Sommer an baut die einzige deutsche Stellantis-Tochter dort den DS4, „später im Jahr zusätzlich die nächste Generation des Opel Astra“. Beide Modelle kommen auch elektrifiziert auf den Markt als Hybride. In diesem Jahr werde Opel neun E-Modelle anbieten.

Erfolgsmodell Corsa-e

Lohscheller sprach auf dem „Stellantis EV Day“ auch davon, Opel auch in China auf den Markt zu bringen – mit reinen Elektroautos. Der Opel-Chef kann auf den Erfolg des Kleinwagens Corsa verweisen, der Marktführer in seiner Klasse ist. Im Juni hat das Unternehmen 80 Prozent mehr Wagen dieses Typs verkauft als vor einem Jahr. Darunter ist auch ein erklecklicher Teil an Corsa-e. Im ersten Halbjahr entfiel gut ein Fünftel der Verkäufe auf den Corsa-e, im Juni waren es sogar 23,5 Prozent, wie ein Firmensprecher der F.A.Z. mitteilte.

Elektrifirierung sei für Opel-Kunden eine emotionsgeladene Angelegenheit, meinte er. „Wir liefern pure Emotionen mit der Elektrifizierung.“ Schon der Blitz im Firmenlogo sei dafür das Symbol.

Lohscheller sprach auch von einer langen Tradition der Marke und verwies auf den Elektro-GT von 1971. Jenes Modell war mit zwei Gleichstrom-Motoren von Bosch ausgestattet. Georg von Opel steuerte das Auto auf dem Hockenheimring.