Opel-Chef im Interview : „Wir sind jetzt die Effizienzweltmeister“

Wie wird das Opel-Stammwerk in Rüsselsheim in fünf Jahren aussehen?

Rüsselsheim ist und bleibt die Heimat von Opel. Daran wird sich nichts ändern. Wir werden in Zukunft ein grüner Campus sein, auf dem wir vor allem emissionsfreie Fahrzeuge produzieren. Und zwar nicht nur für Opel, sondern auch für andere Marken im PSA-Konzern. Das ist ganz wichtig. Wir haben ein starkes Entwicklungszentrum, das an der Zukunft der Mobilität arbeitet, an Themen wie Elektromobilität und Brennstoffzelle. Wichtig ist zudem, dass hier in Rüsselsheim die Vertriebsgesellschaft für alle Marken der Groupe PSA ihren Deutschlandsitz hat - das sind neben Opel auch Peugeot, Citroën und DS Automobiles.