Aktualisiert am

Was tun, wenn sich das Feriendomizil als Fake entpuppt?

Onlinebuchung fehlgeschlagen : Was tun, wenn sich das Feriendomizil als Fake entpuppt?

Es sollte ein wunderschöner Urlaub werden, den zwei Familien mit ihren Kindern gemeinsam in südlichen Gefilden verbringen wollten. Als Unterkunft hatten sie sich ein schönes, sehr günstiges Ferienhaus im Internet gesucht, groß genug für sie alle. Bezahlt wurde vorab an den vermeintlichen Besitzer in England.

Als sie nach einem langen Flug mit den müden Kindern am Traumdomizil ankamen, stand der Besitzer in der Tür. Allerdings nicht zur freundlichen Begrüßung, sondern fast so verdutzt wie die Familien.

Das Haus gab es, und es war auch wirklich so schön wie auf den Fotos im Netz. Doch hatte es sein Besitzer gar nicht zur Vermietung angeboten, denn er wohnte dort selbst. Eine Ersatzunterkunft auf die Schnelle zu finden war neben dem finanziellen Schaden fast noch das größere Desaster für die Familien.