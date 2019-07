Zwei-Faktor-Authentifizierung

Das Verfahren heißt so, weil der Kunde für wichtige Vorgänge im Netz, etwa für Überweisungen, zwei unterschiedliche Kanäle benötigt. Auf den meisten Seiten im Netz ist eine Anmeldung mit einem Nutzernamen und einem Passwort möglich. Wird dieses Passwort gestohlen, können sich Betrüger so recht leicht Zugang zum Beispiel zu einem Konto verschaffen. Genau diese Sicherheitslücke soll mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung geschlossen werden. Dieser zweite Faktor neben dem Passwort kann zum Beispiel eine SMS auf ein verknüpftes Smartphone, eine Mail oder ein Code sein, der in einer App erstellt wird. Der zweite Faktor kann aber auch der Fingerabdruck sein, sofern das Handy die Möglichkeit bietet, den Fingerprint zu erkennen. So müssten Betrüger also zusätzlich zum Passwort auch Zugriff auf das Smartphone des Kunden, auf das Mail-Konto oder gar auf den Fingerabdruck haben. (ddt.)