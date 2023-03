Sie kennen es bestimmt: Eilig die Jacke von der Garderobe genommen, schnell den an der Wand lehnenden Rucksack geschnappt und – ratsch – ist es passiert.

Ein Strich an der weißen Wand im Flur bezeugt die morgendliche Hektik beim Verlassen der Wohnung. So oder so ähnlich entstehen auf Dauer viele kleine Flecken an Wänden.

Das ist ärgerlich, aber kein Grund, gleich Farbeimer und Pinsel aus dem Keller zu holen. Schließlich lassen sich die Stellen oftmals nur schwer überstreichen: Entweder hat man die alte Farbe nicht mehr zur Hand, oder die neue Farbe ist heller als der Untergrund, was erst recht die Aufmerksamkeit auf den Fleck lenkt. Und den gesamten Raum wegen kleiner Schrammen neu zu malern wäre vielleicht ein wenig übertrieben. Was also gegen die unschönen Spuren an den Wänden tun?

Alleskönner Allzwecktücher

Handelsübliche feuchte Allzwecktücher, die nicht viel Geld kosten und eigentlich für die schnelle unkomplizierte Reinigung in Küche und Badezimmer verwendet werden, können Abhilfe schaffen. Dafür ein Tuch aus der Verpackung nehmen und um den Zeigefinger wickeln. Mit sanftem Druck mehrfach über den Fleck reiben, bis dieser verschwunden ist.

Dabei vorsichtig sein, damit die Wandfarbe nicht mit abgerieben wird. Das würde einen neuen Fleck erzeugen. Bei empfindlichen Wänden besser tupfen statt reiben. Am besten in kleinen Schritten arbeiten, damit der Fleck nicht bloß verschmiert wird.

Da die Tücher Alkohol enthalten, lassen sich auch fettige Abdrücke von Fingern entfernen, die sich oft nach einiger Zeit um Lichtschalter bilden. Auch kleinere Kaffeeflecken verschwinden nach der Behandlung mit den Tüchern.

Allerdings funktioniert die günstige Art, kleine Verschmutzungen zu entfernen nur bei Wänden mit einer glatten Oberfläche. An rauen Wänden ribbelt das Tuch auf, es bilden sich unschöne Fusseln, und der Fleck ist meistens immer noch da.

Übrigens: Wer kein feuchtes Allzwecktuch zur Hand hat, kann auch ein Mikrofaser- oder Frotteetuch mit etwas Wasser anfeuchten und dem Fleck zu Leibe rücken. Da kann die Farbe bis zum nächsten Komplettanstrich im Keller bleiben.