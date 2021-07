F.A.Z. exklusiv : Ökomode-Marktführer erlöst erstmals mehr als 100 Millionen Euro

Im Grünen: Laden von Hess Natur am Stammsitz in Butzbach Bild: Rainer Wohlfahrt

Der Ökomode-Marktführer Hess Natur ist trotz der Corona-Pandemie deutlich gewachsen und wird im laufenden Geschäftsjahr erstmals einen Umsatz von mehr als 100 Millionen Euro erwirtschaften. Das sagte Geschäftsführerin Andrea Ebinger der F.A.Z. Nach ihren Worten werden die Erlöse „deutlich“ über der genannten Marke liegen. Genaue Zahlen stehen naturgemäß aus. Denn das Geschäftsjahr des Mittelständlers mit Sitz in Butzbach läuft erst Ende des Monats ab.

Wie Ebinger erläuterte, macht die Hess Natur-Textilien GmbH & Co. KG mittlerweile 80 Prozent des Umsatzes online. Im E-Commerce sei das Unternehmen im Vergleich zum vorigen Geschäftsjahr um 45 Prozent gewachsen und um 30 Prozent über alle Vertriebskanäle hinweg. Zuletzt erzielte Hess Natur einen Jahresumsatz von 87 Millionen Euro und markiert damit ebenfalls einen Höchstwert.

Das Plus gelingt dem Mittelständler in einer Zeit, in der andere Textilhändler aufgrund der Pandemiefolgen mit schleppenden Geschäften hadern. Hess Natur erfreut sich auch eines anhaltenden Zustroms an Neukunden. Den Zuwachs im Geschäftsjahr 2020/21 beziffert die Geschäftsführerin auf 45 Prozent. Besonderen Verkaufserfolg habe die Firma in der Pandemie mit Bekleidung für draußen gehabt, die Verkäufe seien um 55 Prozent gestiegen. Ähnliche Zuwächse habe die „nachhaltigste Jeans“ erbracht.