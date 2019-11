Kostencheck bei Norma Group : „Wir schließen betriebsbedingte Kündigungen nicht aus“

Nach acht Jahren stetigen Wachstums will der Maintaler Konzern Norma die „Kapazitäten optimieren“ und alle 29 Standorte überprüfen. Was aber bedeutet das für den Stammsitz mit derzeit 750 Stellen?

Wenn ein Unternehmen öffentlich über die „Optimierung der Standortkapazitäten in allen Regionen“ nachdenkt, dann ist klar: Hier geht es letztlich um Arbeitsplätze. Norma aus Maintal kündigte besagte Standort-Optimierung an – und noch mehr. Der börsennotierte Hersteller von Steckverbindungen für Motoren und Batterien, von Schlauchschellen und Produkten für das Wassermanagement will sich nicht nur seine weltweit 29 Standorte mit Blick auf die Kosten ansehen. Er will auch den Einkauf durchleuchten und das Portfolio dahingehend überprüfen, welches Produkt auch in Zukunft noch gebraucht wird. Von 2020 an will das Unternehmen etwa 40 bis 45 Millionen Euro jährlich sparen.

Thorsten Winter Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.



Wie viele Stellen stehen in Maintal auf der Kippe? Gut 700 Arbeitsplätze zählt Norma am Stammsitz, an dem der SDax-Konzern erst kürzlich knapp 50 Stellen per Freiwilligenprogramm abgebaut hat. Bleibt es dabei? „Wir sind nicht an dem Punkt, über solche Zahlen zu reden“, sagt eine Sprecherin. Sie sagt auch: „Wir schließen zum jetzigen Zeitpunkt betriebsbedingte Kündigungen nicht aus.“

Norma starte nach acht Jahren des stetigen Wachstums nun Einzelprojekte, um das Ziel zu erreichen. Der Konzern habe jüngst Zukunftsprodukte auf den Markt gebracht. Dazu zählten Steckverbinder für Elektromotoren und Produkte gegen die Überhitzung von Batterien. Wie es Norma geht, werden heute die Zahlen des dritten Quartals zeigen.