Pegelstände auf dem Rhein : Niedrigwasser macht Ölhandel zu schaffen

An manchen Stellen, wie hier am Bingener Mäuseturm, führt der Rhein bereits wenig Wasser Bild: Maximilian von Lachner

Die niedrigen Pegelstände auf dem Rhein bekommen hiesige Brennstoff- und Mineralölhändler in Hessen deutlich zu spüren. Rhein und Main sind für die meisten die Hauptversorgungsachse. Zwar fahren die Tankschiffe noch, doch dürfen sie auf dem Weg vom Rotterdamer Hafen etwa Richtung Süden nur etwa ein Drittel der üblichen Ladung mitnehmen.

Petra Kirchhoff Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

„Es kommt noch was an“, sagt Hans-Jürgen Funke, Geschäftsführer des Verbands für Energiehandel Südwest-Mitte, der auch die hessischen überwiegend mittelständischen Mineralölhändler vertritt. Von einer brenzligen Situation möchte Funke nicht sprechen, wenngleich die Versorgung komplizierter geworden sei. Händler müssten flexibel reagieren, Brennstoffe jetzt etwa von weiter her mit Tanklastzügen transportieren oder per Bahn, die Transportkosten schlügen sich dann eventuell auch in einem höheren Preis nieder. Aktuell bewegten sich die Heizölpreise aber eher seitlich zwischen 1,50 und 1,55 Euro pro Liter, ohne größere Schwankungen nach oben oder unten.

Funke vergleicht die Situation mit der beim Niedrigwasser im Sommer 2018. Damals kam jedoch erschwerend hinzu, dass eine Raffinerie in Ingolstadt abgebrannt war und sich auch viele bayerische Brennstoffhändler in Hessen versorgen mussten.

Ölhändler in kritischer Situation

Doch auch diesmal trifft der Engpass die Branche insofern in einer kritischen Situation, als die Nachfrage sehr hoch ist, wie Holger Olf, feststellt. Olf ist Gesamtvertriebsleiter bei der Adolf Roth GmbH & Co. KG aus Gießen, die mit einem Vertrieb in mehreren Bundesländern und einem Netz mit 45 Tankstellen zu den größeren Vertretern der Branche zählt. Das Unternehmen versorgt sich über mehrere eigene Tanklager an Main und Rhein. „Die Versorgung ist nicht unterbrochen“, betont Olf. Notfalls müssten wie 2018 wieder verstärkt Tanklastzüge für den Transport von den Raffinerien eingesetzt werden. Andere Brennstoffhändler in Hessen machen das schon.

Die Nachfrage sei hoch, weil sich Hausbesitzer mehr als sonst um diese Zeit üblich mit Heizöl eindeckten. Hinzu kommen laut Olf viele Indus­trie­unter­nehmen, die zwar mit Erdgas arbeiteten, gleichwohl weiter die technischen Voraussetzungen hätten, auf Öl umzusteigen. Solche Unternehmen bevorrateten sich jetzt aus Sorge, die Politik könne ihr Geschäft, wenn Erdgas knapp wird und die dritte Stufe des Notfallplans in Kraft tritt, als nicht systemrelevant einstufen und den Gashahn zudrehen. In Wäschereien und Gärtnereien etwa macht man sich solche Sorgen.