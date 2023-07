Aktualisiert am

Am Flughafen Frankfurt hat Betreiber Fraport ein VIP-Terminal eröffnet. Ab 430 Euro aufwärts kann sich hier jeder bis zum Start wie ein Star verwöhnen lassen.

Schöner Fliegen: Das neue VIP-Terminal am Frankfurter Flughafen bietet Passagieren viele Annehmlichkeiten. Bild: Michael Hinz

Ob es einem Fluggast tatsächlich gelingt, die gut 440 Seiten starke Schrift des Philosophen Otto Pöggeler über „Heidegger und die hermeneutische Philosophie“ zu lesen, bevor er vom neuen VIP-Terminal am Frankfurter Flughafen zu seinem Flug gelangt, wird man sehen müssen.

Jedenfalls finden Reisende, die einen Aufenthalt im am Montag vorgestellten VIP-Terminal gebucht haben, auch dieses Werk in der dortigen, erstaunlich gut sortierten Bibliothek. Die neuen VIP-Räumlichkeiten sind am Ende des Frankfurter Terminals 1 zu finden, haben eine Fläche von 1700 Quadratmetern und können maximal 100 Gäste gleichzeitig aufnehmen.

Die Einzelbetreuung beginnt bei 430 Euro, für jede mitreisende Person sind noch einmal mindestens 240 Euro fällig. Einzelbetreuung heißt, dass eine der derzeit dort angestellten gut 60 Kräfte den Fluggast vom Eintreffen am Flughafen bis zum Abflug begleitet und betreut. Zum Angebot gehören nicht nur schwere Kost der philosophischen Forschung, sondern auch eine Auswahl erlesener Speisen aus der eigenen Küche sowie Getränke.

Entspannen in der Cigar Lounge

Wer will, kann auch bei einer Zigarre über Heidegger nachdenken, dafür ist eigens eine Cigar Lounge eingerichtet. Zur Entspannung kann man sich zudem entweder in den Spa-Räumen erfrischen oder im Bad der eigenen Suite, die zusätzlich für die Zeit bis zum Flug zu buchen ist. Tagungsräume sind ebenfalls im Angebot.

Ein womöglich entscheidender Unterschied zu VIP-Angeboten von Airlines: Fraport nutzt die Kompetenz als Flughafenbetreiber und bildet die komplette Prozesskette inklusive der Sicherheitskon­trollen im VIP-Terminal für dessen Kunden ab.

Diese treten daher ihre Reise vollständig getrennt von den sonstigen Passagieren an. Erst im Flugzeug treffen beide Gruppen aufeinander, sofern es vom VIP-Terminal nicht direkt per Edel-Limousine zum eigenen Flugzeug in den Süden des Flughafenareals geht. Ungeachtet dessen ist der Service nicht nur Menschen mit eigenem Flugzeug, mit Business- oder First-Class-Tickets vorbehalten.

Theoretisch kann man über den roten Teppich am Zugang zum VIP-Terminal schreiten und sich eine Weile luxuriös verwöhnen lassen, bevor man dann in der bescheidenen „Holzklasse“ eines Flugzeugs Platz nimmt. Es spricht allerdings viel dafür, dass dieses gebuchte Extra zum Reiseauftakt schnell den Ticketpreis übersteigt. Ungeachtet dessen ist der Service offenbar gefragt, die Nachfrage übersteige das Angebot, hieß es am Montag.

Rund 20 Millionen Euro hat Fraport in den neuen VIP-Service investiert, Planung und Bau nahmen zwei Jahre in Anspruch, wie Fraport weiter wissen ließ. Mit dem neuen VIP-Angebot für abreisende und ankommende Fluggäste ergänze man die bestehenden VIP-Räume im Fluggastbereich B von Terminal 1. Diese seien als Transitlounge für Passagiere gedacht, die in Frankfurt lediglich umsteigen.