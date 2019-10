Wohnform der Zukunft : Trend zur Mini-Wohnung samt Sozialleben

Eingezäunte Gemeinde: In Berlin wohnt man schon in Gated Communities, zum Beispiel im Prenzlauer Berg. Bild: Thomas Grabka/laif

Gerade noch musste die Couch groß wie eine Landschaft sein, entsprechend ausladend das Wohnzimmer. Jetzt kann es den Trendsettern beim Thema Wohnen plötzlich kaum noch klein genug sein. „Die gehobene Mittelschicht in Deutschland will kleiner wohnen“, sagte Nicolette Naumann, die bei der Messe Frankfurt die Ambiente verantwortet. Die neue Lust an der Enge, man denke in Frankfurt nur an die zahlreichen Mikroapartments, habe nicht nur mit dem knapper werdenden Wohnraum zu tun. Naumann glaubt, dass es in erster Linie Gutverdiener sind, die sich sozusagen aus der Fläche zurückziehen. „Die kleineren Räume werden als Entlastung empfunden.“ Vorausgesetzt, sie sind lichtdurchflutet und die wenigen Quadratmeter werden klug genutzt. Multifunktionalen Einbaumöbeln, hochwertig ausgeführt, gehöre die Zukunft. Bequemlichkeit werde neu definiert – weswegen es auch im Rhein-Main-Gebiet bald Voll-Service-Wohnsiedlungen, sogenannte Gated Communities, geben werde.

Inga Janović Wirtschaftsredakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Nicolette Naumann verantwortet mit der Ambiente die größte Konsumgütermesse der Welt. Mehr als 4000 Hersteller präsentieren, was der Mensch gerade zum Leben braucht – beziehungsweise brauchen soll. Damit ist Naumann so nah an den Trends, dass sie mit am ehesten in die Zukunft sehen kann. Deshalb hatten diese Zeitung und die Ballwanz Immobilien GmbH sie eingeladen zu einer Diskussionsveranstaltung unter dem Titel „Vision 2040 – Wie sieht die Rhein-Main-Region in zwei Jahrzehnten aus?“. Auch der Frankfurter Architekt Andreas Moser sowie Thorsten Fromm vom Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) versuchten sich mit ihr am Blick in die Zukunft.

Die Lebensgewohnheiten ändern sich rasant

Eines sehen dort alle: Die Stadt und ihre Umgebung werden dichter, der Zuzug in die Region hält an. Das macht vielen Sorge. Doch Andreas Moser, dessen Büro Cyrus Moser Architekten gerade zwei Hochhäuser im Frankfurter Westend errichtet, kann dieser Vorstellung etwas abgewinnen. „Jeder findet Paris cool. Und warum? Weil die Stadt so unfassbar dicht ist.“ Gegen die Metropole sei die Metropolregion Rhein-Main ein luftiges Gebilde, erklärte der Planer und legte zum Beweis die Landkarten beider nebeneinander. „Das Wachstum wird einfach passieren, ohne hätten wir Stagnation.“

Davon sind die Städte weltweit ebenso wie die Rhein-Main-Region aktuell weit entfernt. Die Lebensgewohnheiten ändern sich rasant, in der Architektur lässt sich das gut ablesen. So sagte Naumann voraus, dass in den Wohnungen die Küche als eigener Raum verschwinden werde – weil sie sich einerseits noch schöner als heute in den Wohnraum integrieren lasse und andererseits von der Generation der heute Zwanzigjährigen selten gebraucht werde. „Sie werden kaum noch selbst kochen. Und wenn, dann als Event.“ Als neuer Standard werde sich in Wohnungen ein Utility-Raum, ein Zimmer für Waschmaschine, Vorräte, Sportausrüstung und Ähnliches durchsetzen. Damit die kleine Wohnung nicht überfüllt wirkt, werde das Hab und Gut etwa in Einbaumöbeln, die anstelle von Wänden den Raum aufteilen, verborgen.

Zurück in die Siedlung

Was nicht mehr hineinpasst ins kleine Zuhause, das halten andere vor. Restaurants die Verpflegung, der Reinigungsservice die Waschmaschine, Verleihfirmen Fahrrad oder Auto, Online-Anbieter Videos und Bücher. Zu dieser neuen Bequemlichkeit passen nach Naumanns Einschätzung die Angebote einer Gated Community. Denn nicht aus Sicherheitsgründen würden sich Menschen in diese Siedlungen zurückziehen, sondern wegen der Service-Leistungen. Angefangen vom Portier, der die Internetbestellungen entgegennimmt, bis zum Fitnessstudio und ein paar sozialen Kontakten, die sich nach einem Elf-Stunden-Arbeitstag kaum aufbauen lassen. „Wer für zwei Jahre in eine Stadt kommt, möchte mit solch einem Gebäude auch gleich sein Sozialleben mitbekommen“, ist Naumann überzeugt.

Auch Andreas Moser beschrieb das Zusammenspiel von Architektur und gesellschaftlichem Miteinander. Wobei er sich für die Zukunft keine geschlossenen Siedlungen ausmalt. Stattdessen eine Stadt, in der Wohnen und Arbeiten nicht räumlich getrennt werden, die viele Zentren hat und die sich einstellt auf die klimatischen Veränderungen. „Was uns etwa gegen die Überhitzung hilft, sind Bäume. Das habe sogar ich als Architekt jetzt begriffen.“

Die Ausrichtung auf den öffentlichen Verkehr gilt ebenfalls als wichtige Anpassung an den Klimawandel, aber ebenso das Wachsen von Stadt und Region. Das gibt dem RMV Rückenwind, der – zum eigenen Unmut – schnell an das Jahr 2040 herankommt, wenn er neue Schienenwege plant. „Wir bräuchten eine viel höhere Schlagzahl für den Ausbau der Infrastruktur“, sagte RMV-Mann Fromm. Weil das aber nur Bahn und Kommunen durchsetzen könnten, arbeite der Verkehrsverbund daran, die Verkehrsmittel in der Region zu vernetzen. Nicht 2040, schon 2023 will er eine App auf den Markt bringen, die vom Elektroroller bis zum Fernzug alle Mobilitätsangebote kombiniert.