Daniel Imhäuser hat seinen Urlaub in diesem Jahr an das Ende des Sommers gelegt – am 1. August 2023 wollte er unbedingt im Unternehmen sein. „Es ist ein besonderer Tag“, sagt der Geschäftsführer der Blasius Schuster KG mit Sitz im Frankfurter Osthafen. Es ist eine neue Verordnung, die Schuster so an die Arbeit bindet, genauer: ein komplexes Regelwerk, das den Umgang mit der mit Abstand größten Abfallmenge, die in Deutschland anfällt, erstmals bundesweit einheitlich regelt.

Die „Verordnung über Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke“, die viele bestehende, aber überarbeitete Regelungen und eine gänzlich neu formulierte Ersatzbaustoffverordnung umfasst, betrifft nicht nur Recycling- und Entsorgungsbetriebe für mineralische Abfälle wie die Blasius Schuster KG.