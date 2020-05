Nach Rauswurf in Johannisberg : Neuanfang in Bingen für Sternekoch Nils Henkel

Keimfreie Handläufe : Bahn testet Reinigung von Rolltreppen per UV-Licht

Die Deutsche Bahn reinigt fortan die Handläufe von zwei Rolltreppen per UV-Licht. Die Technik werde zunächst für vier Wochen getestet, bevor sie an anderer Stelle in Frankfurt oder an anderen Bahnhöfen eingesetzt werden könne.