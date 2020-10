F.A.Z. exklusiv : Nestlé sucht einen neuen Standort

Die in Frankfurt-Niederrad angesiedelte Deutschlandzentrale des schweizerischen Lebensmittelkonzerns Nestlé zieht mit ihren rund 1000 Mitarbeitern um. Wie ein Sprecher erläutert, genügt das 1967 errichtete Verwaltungsgebäude in der Bürostadt Niederrad „nicht mehr unseren Anforderungen an ein modernes Arbeitsumfeld“. Das Unternehmen wolle deshalb in zwei bis drei Jahren umziehen. „Wir suchen einen Standort im Stadtgebiet. Unser Firmengründer Heinrich Nestlé ist geborener Frankfurter. Deshalb fühlen wir uns besonders verbunden zu Frankfurt.“

Rainer Schulze Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Auf das Gesuch hin seien aber auch Flächen in angrenzenden Gemeinden wie Eschborn und Offenbach-Kaiserlei angeboten und in die Prüfung einbezogen worden. Das Unternehmen benötige rund 20.000 bis 24.000 Quadratmeter Bürofläche. „Unter dem Eindruck von Corona muss die Fläche gegebenenfalls noch einmal angepasst werden“, sagt der Sprecher.