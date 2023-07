Aktualisiert am

Im Freundeskreis gibt es zwei Fraktionen: Die einen lieben ihr Zuhause-Kino, und der Bildschirm im Wohnzimmer kann gar nicht groß genug sein. Bei den anderen steht oder hängt nichts dergleichen herum. Was nicht heißt, dass diese Freunde am Freitagabend nicht die „Heute-Show“ gu­cken, oder am Sonntag den „Tatort“. Nur machen sie das auf ihrem Laptop oder Tablet – und zwar dann, wenn sie die Zeit dafür haben, und dort, wo es gerade genehm ist: im Garten, im Bett oder anderswo, immer vorausgesetzt, es ist eine stabile Internetverbindung vorhanden, die das Abspielen (Streaming) von Filmen und Fernsehsendungen auch zeitversetzt möglich macht.

Petra Kirchhoff Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Ärgerlich ist, wenn diese Freunde in einem Mehrfamilienhaus mit gemeinschaftlichem Kabelanschluss wohnen, denn dann müssen sie dafür zahlen, obwohl sie Kabel-TV nicht nutzen. So erlaubt es bisher das sogenannte Nebenkostenprivileg. Danach dürfen Eigentü­mer von Mehrfamilienhäusern mit ei­nem Kabel-Sammelanschluss die Ge­bühren über die Nebenkosten auf alle Mieter umlegen. Mieter, die eine andere Form der Fernsehübertragung bevorzugen, zahlen dadurch doppelt.