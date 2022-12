Nachhaltigkeits-Aktion : Neues Garn aus alten Jeans

Ein Ehepaar verkauft in seinem Laden nur Jeans aus Biostoffen und recycelten Textilien. Mit einer Sammelaktion will es zusätzlich etwas für Nachhaltigkeit tun.

Der Mann lässt die abgetragene Jeans einer Kaufhaus-Marke in die blaue Tonne fallen. Blau ist die Tonne, weil sie selbst in Jeansstoff gekleidet ist. Kurz zuvor hat eine Frau eine Denim-Hose hi­neingelegt. Die sich darin stapelnden Jeans füllen den Behälter schon bis zum Rand. Doch ginge es nach Barbara und Marco Rahn, können es gerne mehr werden. Viel mehr.

Die beiden Geschäftsleute haben die Tonne in ihrem Geschäft am Marktplatz in Bad Vilbel aufgestellt. Sie verkaufen dort Jeans sowie Jacken und Hemden aus Denimstoffen. Umgekehrt nehmen sie seit einigen Tagen auch Ware dieser Art an, ohne geschäftliches Interesse. „Wir verdienen daran nichts“, hebt Marco Rahn hervor. Das macht jemand anderes, und dies wiederum finden er und seine Frau richtig. Denn die Sammelaktion dient dem Recycling und dem Spinnen neuer Garne – für Jeans natürlich.

Feste Teile per Luftstrom ausgesiebt

Wie Rahn berichtet, stand am Anfang die Idee, Jeans nicht nur zu verkaufen: „Wir wollten auch Sammelstelle sein.“ Zumal das Ehepaar sich Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben hat. In ihrem Laden gibt es nur Ware aus Biostoffen oder recycelten Textilien. Eröffnet wurde das Bytemystork genannte Geschäft am 13. De­zember 2021. Das Ladenlokal einzurichten und zum Geschäftskonzept passende Marken auszuwählen und als Lieferanten zu gewinnen, ging zunächst vor. Ebenso ei­nen Onlineshop aufzubauen.

Im Zuge der Internet-Recherche stieß Marco Rahn dann auf die Seite der Iglu gUG aus Köln; das Kürzel gUG bezeichnet eine Rechtsform für gemeinnützige Unternehmen. Iglu hat nach eigenen An­gaben nicht nur im Frühjahr eine Sammelkampagne ins Leben gerufen, sondern auch einen Abnehmer im Münsterland an der Hand. Demnach zerschneidet und schreddert ein Recyclingunternehmen in Gronau die Textilien, sortiert die festen Teile wie Knöpfe, Nieten und Reißverschlüsse sowie die Lederläppchen mit den Markenlogos per Luftstrom aus. Danach lässt das Unternehmen die Schnipsel über eine Nagelwalze laufen. Heraus kommt ein fluffiges Material, das zu Ballen gepresst wird. Diese Ballen verarbeiten Spinnereien letztlich zu neuem Garn.

Ausweislich einer von Iglu im Internet veröffentlichten Karte sammeln vor al­lem Geschäfte an Rhein und Ruhr sowie im Siegerland alte Jeans und geben sie an die Kölner weiter. Frankfurt ist dagegen ein weißer Fleck auf dieser Karte. Allerdings nimmt Soulid in Darmstadt daran teil. Warum? Die Antwort kommt in Form einer Gegenfrage: Wie viel nachhaltiger könne Jeans-Recycling sein? Es bleibt, im Gegensatz zu anderen Verfahren, nicht bei der Verwendung von Stoffläppchen, aus denen Patchwork-Teile gemacht würden. Die Zahl der bei Soulid ab­gegebenen Denim-Hosen sei aber noch übersichtlich. Die Aktion sei noch nicht so bekannt, heißt es.

Ein Problem sind Lagerschwierigkeiten

Eine andere Erfahrung hat Kohnoa in Mainz gemacht: Dort häuften sich derart viele blaue Textilien an, dass man sich mangels Lagermöglichkeiten von der Ak­tion verabschiedete. „Die Idee ist super. Wir hätten gerne weitergemacht“, heißt es.

Barbara und Marco Rahn wollen 1000 Jeans sammeln. Das läuft auf eine Tonne Textilien hinaus, denn eine Hose wiegt etwa ein Kilogramm. Sie haben mit ihrem Vermieter eine Lösung gefunden, um die Säcke mit den Hosen zu lagern. Von ihrem Ziel sind sie noch weit entfernt. Aber die Statistik macht Mut: Jeder Mensch in Deutschland besitzt demnach acht Jeans und kauft jährlich zwei neue. Um den Schrank nicht über Gebühr zu füllen, trennen sich viele Verbraucher von noch tragbarer Ware. Das offenbart auch der Blick in die blaue Tonne bei Rahns.