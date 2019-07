Was fährt am schnellsten?

FAZ Plus Artikel Was fährt am schnellsten? :

FAZ Plus Artikel Was fährt am schnellsten? : Mietrad gegen Mietroller

Wie kommt man an einem heißen Sommertag in Frankfurt am schnellsten von A nach B? Der Vergleich zeigt: Neben der Schnelligkeit sollte man die jeweiligen Vor- und Nachteile der Geräte beachten.

So viel Mobilität war nie in der Stadt. Pendler, die am Frankfurter Hauptbahnhof ankommen, müssen sich längst nicht mehr nur zwischen U-, S- und Straßenbahn entscheiden. Viele steigen vor dem Eingang auf ein Mietrad um, sofern sie ihr eigenes Klapprad nicht ohnehin dabei haben, um die sogenannte letzte Meile sportlich und umweltfreundlich zurückzulegen. Nun gesellen sich seit einigen Wochen auch noch die E-Scooter dazu. Überall in der Stadt sieht man Menschen damit flitzen. Mehr als tausend solcher Roller sind es bisher mit den Verleihern Circ, Lime und Tier, und die nächsten Unternehmen sind schon am Start. Am Ende werden sich – das war bei den Mieträdern nicht anders – die mit dem besten und wirtschaftlich nachhaltigsten Angebot durchsetzen.

Dabei wird vergessen, dass es in Frankfurt längst schon ein elektrisches Roller-Angebot gibt. Die Süwag hat knapp 50 „Frank-e“-Fahrzeuge, auf denen sogar zwei Personen Platz haben, über die Stadt verteilt. In anderen Städten ist der Verleih schon weiter, und es ist davon auszugehen, dass sich infolge des Klimawandels die großen E-Roller, für die man im Gegensatz zur Schmalspur-Variante einen Helm braucht, als Alternative zum Auto auch in Frankfurt durchsetzen werden.