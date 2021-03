Mobilitätsdaten zu Corona : Messbar zu Hause geblieben

Auf die Besetzung von Homeoffice und Arbeitsstätten haben die Vorgaben zur Pandemiebekämpfung mittlerweile weniger Auswirkungen als vor einem Jahr. Und mindestens so gut wie Verordnungen vermögen es Feiertage und Minustemperaturen, die Menschen zum Zuhausebleiben zu bewegen. Diese beiden und viele weitere Schlüsse lassen sich aus neuen und fast tagesaktuellen Mobilitätsdaten ableiten, die von mehreren Unternehmen erfasst und veröffentlicht werden.

Inga Janović Wirtschaftsredakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Ihre Datensammlungen – die aus anonymisierten Standortdaten von Smartphones, von Mautstationen an Autobahnen und Zählpunkten in Innenstädten stammen – lesen sich wie ein Tagebuch des ersten Corona-Jahres, in dem viel über die Situation der hessischen Wirtschaft steht. Und sie zeigen deutlich schneller als amtliche Statistiken und Geschäftsberichte, wie sich die Lockdown-Beschlüsse im ersten Jahr der Pandemie ausgewirkt haben.