Mieten statt kaufen : Lohnt sich ein E-Bike im Abo?

Neu in Frankfurt: der Fahrraddienstleister Goyago, der in Kooperation mit dem Energiedienstleister Süwag auch Räder im Abo verleiht Bild: Lakuntza, Nerea

Der Fahrradmarkt wird sich verändern – da ist sich Stefan Trauth ganz sicher. Der Gründer und Geschäftsführer des Mobilitätsdienstleisters Goyago aus Schwalbach spricht von einer nie dagewesenen Dynamik auf dem Markt. „Es brodelt gerade wie in einem Vulkan“, sagt Trauth, und man merkt: Ein bisschen brodelt es auch in ihm selbst.

Trauth ist über seine Goyago GmbH vieles in einem: größter Verleiher von motorisierten Mountainbikes im Taunus, bekannt unter Pedelity, mobile Reparaturwerkstatt und nun auch noch Ladenbetreiber bei der Messe in Frankfurt. Hier hat der Unternehmer vor Kurzem ein Fahrradgeschäft eröffnet, das beim Vorbeifahren nicht zu übersehen ist. Die Schaufenster sind riesig. Die Fläche an der Ecke zur Hohenstaufenstraße war zuvor von einem Restaurant belegt.