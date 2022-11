Homeoffice bei Microsoft : Nur jeder Zehnte bekommt einen Schreibtisch

Dafür, dass Frankfurt einer der größten Microsoft-Standorte in Deutschland sein soll, ist die Büroetage bemerkenswert leer. An gerade einmal drei, später vier Schreibtischen sitzen Microsoft-Mitarbeiter und tippen in ihre Windows-Rechner. Die Mehrzahl der 22 Arbeitsplätze ist unbesetzt. Und das, obwohl rund 220 Beschäftigte dem Frankfurter Regionalbüro des Tech-Konzerns zugeordnet sind.

Falk Heunemann Wirtschaftsredakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Dabei hat sich die Niederlassungsleiterin Sonja Bozic eigentlich sehr viel Mühe gegeben, die neue Niederlassung so attraktiv wie möglich für die Beschäftigten zu gestalten. Statt wie vorher in Bad Homburg im Industriegebiet ist das Büro nun im 14. Stock des Messeturms untergebracht, erhabener Rundumblick auf Frankfurt inklusive. Es gibt nicht nur eine für Mitarbeiter kostenfreie Tiefgarage, sondern auch einen Tunnel zur U-Bahn, Obst und Getränke gratis und sogar einen Massagesessel.

Vertrauensarbeitszeit und -arbeitsort

Die Büros sind mit Frankfurter Motiven dekoriert, Konferenzräume heißen „Römer“ und „Schirn“. An einer Wand steht ein Auszug aus Goethes Faust in Binärcode, an einer anderen eine Kombination aus englischen und hessischen Begriffen: „Babbele Speak“. Im Pausenraum steht eine große Theke, die ein Schild als „Trinkhalle“ ausgibt. „Wir haben das schönste Büro in Deutschland“, findet selbst Carsten Schleicher, der Frankfurter Betriebsratsvorsitzende.

Doch zum Konzept gehört auch, dass nur ein ganz kleiner Teil der Belegschaft überhaupt ins Büro kommt. Für sie gilt nämlich grundsätzlich nicht nur Vertrauensarbeitszeit, sondern auch Vertrauensarbeitsort – die Mitarbeiter können selbst entscheiden, wann und wo sie ihren Aufgaben nachgehen. Und das nicht erst seit der Corona-Pandemie, sondern schon seit zwölf Jahren. Auch in den anderen deutschen Niederlassungen sowie in der Münchner Zentrale werde diese Freiheit seit Langem praktiziert, sagt Schleicher. „In Deutschland sind wir damit sogar weiter als die Amerikaner.“ Auch als Betriebsrat hält er Vorgaben wie Präsenzpflicht oder Kernarbeitszeiten für überholt und kontraproduktiv. „Solche Korsetts werden den Bedürfnissen der Kollegen nicht gerecht.“

Die Arbeit funktioniere auf diese Weise seit Jahren gut, sagt die Bürochefin. „Wir arbeiten in Teams.“ Damit spricht sie nicht nur die Zusammenarbeit an, sondern auch die gleichnamige hauseigene Konferenzsoftware, die spätestens seit dem Lockdown in vielen Unternehmen zum Standard geworden ist. Auch sie selbst komme nur noch selten ins Büro, in der Regel für ein Meeting mit Kollegen aus anderen Abteilungen oder ein Treffen mit Kunden, berichtet die Cloud-Entwicklerin.

Für den „Kampf der Talente“ ins Stadtzentrum

Das Regionalbüro betreut von Frankfurt aus vor allem Großkunden des Konzerns, vom Betriebssystem Windows über Office-Produkte (Word, Outlook) bis hin zu Cloudangeboten über die Plattform Azure. Bei dem Konzern gilt dabei die Regel, dass jeder dem Regionalbüro zugeordnet wird, der in der Region arbeitet – egal, ob sein Kernteam ebenfalls in Frankfurt oder in Berlin, London oder New York sitzt.

Mehr zum Thema 1/

Der Hauptgrund, warum Microsoft auf jegliche Anwesenheitspflichten verzichtet, ist der Fachkräftemangel. Das IT-Unternehmen spürt ihn schon länger als andere. Es gehe um einen „Kampf der Talente“, erklärt Bozic. Es Bewerbern völlig freizustellen, wo sie wohnen und arbeiten und zu welchen Uhrzeiten, sei ein Wettbewerbsvorteil, heißt es von dem Konzern. Die Attraktivität als Arbeitgeber sei im Übrigen der Grund, warum die Niederlassung von Bad Homburg ins Frankfurter Zentrum verlegt worden sei: Das neue Büro sei nun deutlich besser und schneller erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln, sowohl für Kunden als auch für Beschäftigte. Viele der jüngeren Microsoft-Mitarbeiter zum Beispiel hätten gar kein Auto, berichtet Bozic.

Die Ortsfreiheit zu etablieren sei allerdings nicht leicht gewesen, erzählt Betriebsrat Schleicher. Vor allem in der Münchner Zentrale habe es zunächst Widerstände gegeben – von Vorgesetzten, die ihre Mitarbeiter „nicht loslassen konnten“. In der Tat erfordere das Modell einen anderen Management-Stil, sagt die Büroleiterin: Vorgesetzte müssten fortan Vorbild, Trainer und Kümmerer sein, die auf die Entwicklung der Mitarbeiter achteten und deren Work-Life-Balance im Auge behielten. Auch Microsoft kann und will es sich nicht leisten, Fachkräfte infolge falscher Führungsmethoden zu verlieren.

Mit Kopfhörer an den Schreibtischen

Die Beschäftigten im Frankfurter Büro scheinen jedenfalls zufrieden zu sein. Auch wenn, wie zu hören ist, manches verbesserungswürdig sei: An den Kosten fürs Homeoffice beteilige sich der Konzern nur mit Dienstrechner und Stuhl, alles andere müsse jeder Beschäftigte selbst finanzieren. Laut kann es in den Großräumen offenbar auch mal werden, trotz der schicken schallschluckenden Elemente im Bembel-Stil: Auf mehreren der Schreibtische liegen geräuschdämpfende Kopfhörer.

Und zwar gibt es die Regel, dass intern nicht auch per E-Mail, sondern möglichst nur per Teams kommuniziert werden soll, das soll Informationsverluste vermeiden. Doch so mancher Kollege schicke stur weiter lieber E-Mails oder rufe an. Auch bei Microsoft ist also offenbar nicht alles anders als anderswo.