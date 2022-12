Streit auf Straßen : Eine Meldestelle für falsch geparkte E-Scooter

In Franfurt am Boden: Mit Hilfe einer Meldestelle sollen störende E-Scooter schneller beseitigt werden. Bild: Kuchler, Philipp

Falsch abgestellte oder störende E-Scooter können nun über eine zentrale Internetseite angezeigt werden. Die Anbieter Bird, Lime, Bolt, Tier und Voi haben gemeinsam die Seite www.scooter-melder.de angelegt, damit Bürger dort störende E-Scooter melden können. Möglich ist dies in Deutschland für 130 Städte, darunter Frankfurt, Darmstadt, Mainz und Wiesbaden.

Falk Heunemann Wirtschaftsredakteur in der Rhein-Main-Zeitung.

Mit der Seite soll es nicht mehr nötig sein, die Kontaktdaten der einzelnen Anbieter herauszusuchen. Anzugeben sind auf der Seite der Fundort, der Grund der Störung (etwa Vandalismus oder Falschparker) und das Versicherungskennzeichen des Kleinfahrzeugs. Die Anbieter würden sich dann um eine „zeitnahe Bearbeitung der Meldungen“ bemühen, hieß es von ihnen.

Die E-Scooter wurden 2019 in Deutschland erlaubt, seitdem buhlen mehrere Anbieter in Großstädten um Nutzer, die kurze Strecken mit den kleinen Elektro-Rollern zurücklegen wollen, in der Regel für eine Gebühr von rund 20 Cent je Minute. Die E-Scooter konnten lange überall im Geschäftsgebiet abgestellt werden, da sie rechtlich Fahrrädern gleichgestellt sind.

18.000 E-Scooter in Frankfurt

Nach Beschwerden von Fußgängern und Radfahrern verlangt Frankfurt seit Anfang April von den Verleihern für jeden E-Scooter eine Sondernutzungserlaubnis. So darf jeder der fünf Anbieter höchstens 1000 Fahrzeuge im Innenstadtbereich verteilen, auf mehreren Flächen, etwa auf der Zeil, am Mainufer oder in den Wallanlagen, dürfen sie nicht abgestellt werden. Da die E-Scooter einen eingebauten GPS-Tracker haben, können Nutzer in diesen Bereichen ihre Fahrt nicht beenden. Zugleich wurden zentrale Abstellplätze in der Innenstadt angelegt.

In Frankfurt sind 18.000 E-Scooter unterwegs. Mit den Anbietern kooperiert mittlerweile auch der RMV. Der regionale Verkehrsverbund zeigt auf seiner App RMVGo die nächstgelegenen E-Scooter an, damit Fahrgäste mit ihnen zum Beispiel von der Haltestelle bis zum Zielort fahren können. Die Kosten dafür sind jedoch nicht im RMV-Ticketpreis enthalten.