Mehr Diebstähle : Wann sich eine Fahrradversicherung lohnt

Der Schreck am Morgen ist groß gewesen. Das Hoftor wurde aufgebrochen, zwei teure Sporträder waren aus der Garage verschwunden: ein schickes Rennrad, an dem wir hingen, weil wir auf seinem Sattel schon zahlreiche Wettkämpfe gefahren und Tausende Kilometer geschrubbt haben. Und ein blaues Mountainbike, vollgefedert, mit dem wir schon viele Höhenmeter in den Alpen hinter uns gebracht haben, bergauf wie bergab.

Für beide Geräte hatten wir zusammen etwa 3000 Euro ausgegeben. Und jetzt das. Zum Glück hatten wir gleich doppelt vorgesorgt: Das Tor zum Hof war verschlossen, die Fahrräder in der Garage überdies fest angeschlossen. Damit waren beide versichert, und wir konnten unsere Räder über den in der Hausratversicherung hinterlegten Zusatzbaustein „Fahrrad Plus“ gleichwertig ersetzen.