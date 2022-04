Medikamente aus Plasma : Die Blutfabrik

Aktualisiert am

Biotest kann menschliches Blutplasma in Medikamente verwandeln. Dafür hat das Unternehmen aus Hessen eine neue Fabrik errichtet, die mehr als eine halbe Milliarde Euro gekostet hat. Jetzt fehlen nur noch 150 Mitarbeiter.

Nach Blut sieht die gelbe Flüssigkeit gar nicht aus, die in den Plastikflaschen steckt, eher wie Multivitaminsaft. Dutzende Flaschen mit dem gelben Inhalt liegen in vielen grünen Plastikkisten bereit. Dass hier kein Fruchtsaft verarbeitet wird, sondern ein Lebenselixier, ist an Männern zu erkennen, die die Flaschen durch den Raum tragen.

Jeder von ihnen hat sich hellblaue Schutzanzüge und Gummihandschuhe übergestreift, die Schuhe sind unter Plastiküberziehern verborgen, die Haare stecken unter weißen Duschhauben, die Augen und Augenbrauen sind von Schutzbrillen bedeckt. Keine Haar, kein Schweißtropfen und keine Hautzelle soll auf den Boden fallen.