Mangelnde Preistransparenz : Das Verwirrspiel der Fahrschulen

Sommerferien – aber keine Reisepläne, da liegt es für so manchen Jugendlichen nahe, die Zeit für den Führerschein zu nutzen. Allein: Die sonst beliebten „Führerschein-Camps“ und Kompaktangebote der Fahrschulen mit Pauschalangeboten sind in diesem Jahr kaum zu finden. Durch die coronabedingten Vorschriften können die Fahrschulen ihre Räume nicht beliebig mit Schülern füllen. Oft sind derzeit auf der Fläche, auf der sonst mehr als 20 Anwärter dem Theorieunterricht folgen, gerade einmal fünf bis sieben Stühle aufgestellt. „Da lohnt sich kein Kompaktkurs“, sagt die Mitarbeiterin einer Fahrschule der Sechzehnjährigen, die mit ihrer Mutter gekommen ist, um sich anzumelden. Ob sie die Prüfungen in Theorie und Praxis also noch vor ihrem 17. Geburtstag im Herbst ablegen kann, ist damit unklar. Denn für den Theorieunterricht muss man sich derzeit in den meisten Instituten kurzfristig von Tag zu Tag anmelden – und ergattert dann nur mit Glück einen Platz.

Patricia Andreae Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Aber dazu muss man sich erst einmal für eine Fahrschule entschieden haben. Die Frage, wie viele Theoriestunden täglich angeboten werden, ist dafür schon einmal ein interessanter Faktor. Eine weitere ist die, wie viele Fahrzeuge und Lehrer zur Verfügung stehen. Denn davon hängt es schließlich ab, ob man nach der Theorie auch die Praxisstunden in einem überschaubaren Zeitraum absolvieren kann.