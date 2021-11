Start-up Standsome : Stehtische für Kanada

Was die Jury des Hessischen Gründerpreises vor drei Jahren begeisterte, soll nun auch in Kanada und den Vereinigten Staaten seine Abnehmer finden. Die Mainzer Friedrich und Patriz Möbel GmbH hat in Kanada Geschäftspartner gewonnen, die dort ihre Stehpulte unter der Marke Standsome vertreiben wollen.

Ursprünglich hatten die Gründer ihre drei unterschiedlichen Schreibtischaufsätze für Geschäftskunden entwickelt, damit diese ihren Mitarbeitern einen gesünderen Arbeitsplatz bieten können, ohne die teuren höhenverstellbaren Schreibtische anschaffen zu müssen. Doch seit der Corona-Pandemie kaufen sich viele private Kunden diese aus Schichtholz und von Hand gefertigten Ständer, auf denen entweder nur der Laptop oder auf einer zweiten Etage auch noch eine Tastatur Platz hat, um damit ihr Büro in den eigenen vier Wänden aufzuwerten.

Dieser unerwartete Effekt bescherte dem Start-up im vergangenen Jahr zum ersten Mal einen Millionenumsatz, nun will es den nächsten Wachstumsschritt machen. Dafür arbeiten die Mainzer, Geschäftsführer Leonard Beck und sein Mitgründer Dennis Albert, mit einem kanadischen Freund und bekannten Unternehmern zusammen und überlassen ihnen eine Lizenz zur Produktion der kleinen Tische in Übersee. Inzwischen sind die ersten Tische dort bereits verkauft, der Onlineshop in Kanada ist seit Mitte September in Betrieb.

Auch den mexikanischen Markt im Blick

Den betreiben nun René-Pierre Lavoie und Eric LeBel, Gründer von Standsome Americas inc. „Das Geschäft läuft im Grunde so wie bei uns in Mainz ab, sie haben, wie wir, zwei Produzenten für die Stehtische und betreuen ein Lager, von dem aus die Standsomes an die Kunden in Nordamerika verschickt werden.“ Vorerst werden nur Kunden in den Vereinigten Staaten und in Kanada beliefert, aber auch den mexikanischen Markt haben die neuen Anbieter für die Zukunft im Blick.

Warum Standsome seinen ersten Ableger in Nordamerika platzieren will, kann Beck begründen: „Die Sprache und die dynamische, flexible Arbeitswelt lagen uns einfach nah.“ In Europa hingegen brauche es keine weiteren Standorte, die Kundschaft könne man von Mainz aus beliefern.

„Wir wollen klimaschonend wirtschaften. Deshalb senden wir auch keine Produkte von hier aus nach Nordamerika“, sagt Beck. Die Kanadier haben sich in ihrem Land Produzenten gesucht, die die kleinen Pulte entsprechend den Vorgaben aus Frankfurt bauen. „Wir wollen möglichst lokale Wertschöpfungsketten aufbauen.“

Seit die Mainzer 2018 den Hessischen Gründerpreis gewonnen haben und so ihren Bekanntheitsgrad steigern konnten, wächst das Start-up von Jahr zu Jahr. Anfangs beschäftigte die kleine Firma drei Angestellte, heute besteht das Team laut Beck aus sechs Festangestellten und sechzehn Teilzeitkräften.

Die ersten Tische verschickten die Gründer aus einer Garage in Rüsselsheim, inzwischen haben sie in Mainz ein eigenes Versandlager. Als dann die Corona-Pandemie begann, brach die Nachfrage nach den Stehpulten erst mal ein. „Am Beginn der Pandemie sind uns viele Unternehmenskunden abgesprungen.“ Doch mittlerweile macht der Betrieb mit ihnen nur noch ein Drittel des Umsatzes, zwei Drittel kommen von Privatkunden.

Und davon gibt es inzwischen so viele, dass der Umsatz nach einer Million Euro im vergangenen auf 1,4 Millionen Euro in diesem Jahr steigen soll und die Friedrich und Patriz Möbel GmbH erstmals eine schwarze Null schreiben kann, also keine Verluste einfährt. Damit irgendwann die Gewinnzone erreicht wird, ruhen die Hoffnungen einerseits auf dem Nordamerika-Geschäft, zum anderen plant Beck, den Vertrieb vor allem in Frankreich, Dänemark, Italien und Polen auszubauen.