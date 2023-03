So viel Geld muss man erst einmal haben: 16 Milliarden Euro mehr musste der Frankfurter Versorger 2022 für Kohle, Gas und Strom ausgeben. Noch viel mehr Geld braucht er für Investitionen in die Netze.

Vor einem Jahr fühlte sich die Mainova laut Geschäftsbericht noch „Auf Kurs“, in diesem Jahr versucht der größte Energieversorger der Region die Unruhe in seinen Geschäften positiv umzudeuten und hat seine Bilanz für 2022 mit „Chancen ergreifen“ überschrieben. Dazwischen, sagt der Vorstandsvorsitzende Constantin Alsheimer, liege ein Jahr voller Risiken. Aus dem der größte Energieversorger der Region dennoch mit einem Gewinn von 125,4 Millionen Euro herausgegangen sei. Das waren allerdings 40 Millionen Euro weniger als noch 2021.

Inga Janović Redakteurin im Regionalteil der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und verantwortliche Redakteurin des Wirtschaftsmagazins Metropol.

Das deutet an, wie turbulent das vergangene Jahr war, in dem der russische Überfall auf die Ukraine die Versorgungssicherheit gefährdet und die Energiepreise in die Höhe getrieben hatte. Wie stark der Effekt wirklich war, zeigen die Umsatzzahlen noch besser: Binnen eines Jahres musste die Mainova 1,6 Milliarden Euro mehr ausgeben, um Erdgas, Strom, Kohle und Heizöl für seine Kraftwerke und Kunden zu beschaffen.

Vor allem deshalb ist der Gesamtumsatz von 2,87 Milliarden auf 4,56 Milliarden Euro gestiegen. Dabei liefen die Geschäfte mit Gas erwartungsgemäß schlechter, sind die Erlöse aus den erneuerbaren Energien um 24 Millionen auf nun fast 33 Millionen Euro angestiegen und gab es bei der Fernwärme ein kräftiges Minus, weil die gestiegenen Rohstoffpreise, vor allem aber auch die angehobenen Preise für Emissionszertifikate zu Buche schlugen.

Ziel ist Klimaneutralität bis 2040

Mit den großen Summen wird es auch in den nächsten Jahren weitergehen. Sie müssten sogar größer sein als jene, die sich die Mainova schon in ihre Pläne geschrieben hat, sagt Alsheimer, der im Laufe dieses Jahres seinen Vorstandsposten bei der Mainova aufgeben und zur Thüga wechseln will.

Zwei Milliarden Euro wird der Versorger in Unterhalt, Aus- und Umbau seiner Infrastruktur bis 2027 investieren. 2023 sind davon gut 600 Millionen Euro für Instandsetzungen sowie den Ausbau des Fernwärmenetzes, den Neubau des Kraftwerks im Westhafen und die Erweiterung des Stromnetzes geplant, dessen Kapazität die Mainova bis zur Mitte des nächsten Jahrzehnts verdoppeln will.

Für das große Ziel, bis zum Jahr 2040 klimaneutral zu sein, also die Versorgung ganz ohne fossile Energieträger zu bewerkstelligen, müssten aber noch viel größere Summen fließen. „Allein der Ausbau der Fernwärmeversorgung und der Stromnetze erfordert weitere zehn Millionen Euro“, sagt Alsheimer und weist zum wiederholten Male darauf hin, dass in der Stadt Frankfurt der Wärmemarkt, also das Heizen, den größten Energiebedarf hat. Hier ohne Erdgas und Kohle auszukommen, ist noch schwieriger als die Stromversorgung auf die Erneuerbaren umzustellen.

Wärmepumpen sind nicht einkalkuliert

Dafür investiert der Versorger in Solarparks und Windenergie, betreibt eine Abfallverbrennungs- und eine Biogasanlage. Zudem geht er davon aus, dass er das Heizkraftwerk West, in dem in Kraft-Wärme-Kopplung Fernwärme und Strom produziert wird, eines Tages nur noch mit sauberem Wasserstoff befeuert. Im Namen ist dieser Umstieg schon gelungen: Lange hieß es, Mainova baue neben dem heutigen Kohlekraftwerk bis 2026 ein Gaskraftwerk, jetzt ist nur noch vom Wasserstoffkraftwerk die Rede.

Am Anfang wird es wohl dennoch Erdgas sein, das in die Brenner strömt. Auch damit sinken die Kohlendioxid-Emissionen erheblich. Geplant werde aber von vornherein so, dass auch hundert Prozent Wasserstoff verfeuert werden könnten, sagte der zuständige Mainova-Vorstand Martin Giehl. Spätestens 2030 will die Mainova in der Lage sein, rechnerisch alle Frankfurter Haushalte mit Strom zu versorgen, der ganz ohne zusätzlichen Kohlendioxid-Ausstoß erzeugt wird.

Der massenhafte Einsatz von Wärmepumpen, für den Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Die Grünen) gerade wirbt, ist in diesem Szenario allerdings nicht vorgesehen. Dafür müsste man erstmal ausreichend Strom in die Stadt bringen, sagt Giehl. In absehbarer Zeit halte er das für unmöglich. Ohnehin setzt die Mainova zuvörderst auf den Ausbau von Fernwärme. Der halben Stadt will sie damit künftig die Wohnungen heizen, dafür auch Quellen wie die Abwärme von Rechenzentren einbeziehen.

In den übrigen Quartieren will sie mit Gasen, seien es Erdgas oder Wasserstoff, und Strom ar­beiten. Den Ausbau der dafür nötigen Infrastruktur werde man gemeinsam mit der Stadt Frankfurt planen, kündigte Alsheimer an. Er halte nichts von pauschalen Plädoyers für die ein oder andere Technologie. „Was wir brauchen, sind Wärmepläne in den Kommunen“, sagt der Mainova-Chef.

Unterstützungsbedarf aus Berlin sieht er an anderer Stelle. Seit sich das Energiegeschäft als so risikoreich erwiesen hat, sei es schwieriger, die nötigen Investitionen bei den Banken zu finanzieren. Hier müsste sich die Politik um Lösungen bemühen.