Vieles von dem, was sich die Stadt Frankfurt und viele Bürger wünschen, läuft am Ende auf den Energierversorger-Konzern Mainova hinaus: Der Umstieg auf eine Versorgung mit Grünstrom und fossilfreier Wärme und das große Ziel der Klimaneutralität bis zum Jahr 2040 sind ohne den für die städtische In­frastruktur zuständigen Versorger nicht zu erreichen. Allein bezahlen kann oder will das Unternehmen das allerdings nicht. Vorstand und Aufsichtsrat planen dafür eine Kapitalerhöhung - für die wahrscheinlich die Stadt Frankfurt viele Millionen Euro wird aufbringen müssen.

Auf der Hauptversammlung am 30. August will sich der Mainova-Vorstand absegnen lassen, was der Aufsichtsrat mit der Frankfurter Wirtschaftsdezernentin Stephanie Wüst (FDP) an der Spitze kürzlich schon genehmigt hat: Sofern es dem Management innerhalb der nächsten Jahre notwendig erscheint, dürfen zur Erhöhung des Kapitals bis zu 2,78 Millionen neue Aktien ausgegeben werden. Das genehmigte Kapital soll die Höhe von bis zu 50 Prozent des bestehenden Grundkapitals erreichen können. Das Vorkaufsrecht für die neuen Anteile sollen entsprechend ihrer Beteili­gungen die bisherigen Aktionäre haben, allen voran die Stadt Frankfurt und die Thüga-Gruppe.