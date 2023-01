Kühlen mit Magneten : Darmstädter Start-up erfindet den Kühlschrank neu

Das Start-up Magnotherm will mit ­magnetischen Metallen herkömmliche Kältemittel in ­Kühlschränken ersetzen. Die Technik sei­ umweltfreundlicher und stromsparender, sagen die Gründer. Doch sie hat auch Nachteile.

Auf die Getränkedose in der Tonne sind die Gründer stolz. So stolz, dass sie ihr ein neues Etikett verpasst haben: „Ich wurde magnetisch gekühlt!“ steht auf dem Energydrink. Seit einigen Monaten steht die Tonne mit den Dosen nun in einer Werkhalle im Darmstädter Süden, wenn sie nicht gerade zu Messen, Preisverleihungen oder potentiellen Kunden unterwegs ist. Denn die Kühltechnik des unscheinbaren Apparats, der optisch an eine Top-Lader-Wäscheschleuder erinnert, ist revolutionär. „Wir haben nach 20 Jahren Forschung eine neue Technik entwickelt“, sagt Timur Sirman, Chef des mehrfachen Gründerpreisgewinners Magno­therm. „Wir können damit auf alle klimaschädlichen Gase verzichten.“

Herkömmliche Kühlschränke funktionieren nach dem Verdunstungsprinzip: Ein Kältemittel wird in Rohren im Inneren gasförmig und entzieht der Umgebung dadurch Wärme. Das Mittel wird dann nach außen gepumpt und gibt die Wärme an die Außenluft ab, ein Kompressor komprimiert es wieder zu einer Flüssigkeit und pumpt es zurück ins Innere. Nötig für diese Technik sind Kältemittel, die schon bei sehr niedrigen Temperaturen verdampfen. Früher wurden dafür umweltschädliche Fluorkohlenwasserstoffe eingesetzt, heute werden etwas weniger klimaschädliche, aber brennbare wie Isobutan oder eine Butan-Propan-Mischung verwendet.