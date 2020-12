Europa-Geschäft des Caterings : Bald keine Lufthanseaten mehr

Für ein Jahr sind die Jobs der mehr als 7000 Mitarbeiter im LSG-Europa-Geschäft noch sicher, wenn der nun von der EU genehmigte Verkauf dieses Teils der Lufthansa-Cateringsparte an den Weltmarktführer Gategroup endgültig abgeschlossen sein wird. Das hat die Gewerkschaft Verdi in einem Überleitungstarifvertrag mit der in der Schweiz ansässigen Gategroup Holding ausgehandelt.

Jochen Remmert Flughafenredakteur und Korrespondent Rhein-Main-Süd. F.A.Z.

Sven Bergelin, der für Verdi den Tarifvertrag mitverhandelt hat, weiß allerdings, dass diese Stillhalteperiode für die LSG-Beschäftigten, von denen rund 3000 im Rhein-Main-Gebiet, am Frankfurter Flughafen und am LSG-Unternehmenssitz in Neu-Isenburg arbeiten, keine dauerhafte Sicherheit bedeutet. Zudem geht diese Schonfrist mit Lohneinbußen für viele Beschäftigte einher.

Bergelin rechnet fest damit, dass es auch im Europa-Geschäft der LSG zu einem Arbeitsplatzabbau kommen wird. Vor allem wegen der desaströsen Wirkung der Corona-Pandemie auf den weltweiten Luftverkehr, weniger wegen der Synergien, die der Käufer im Zuge einer solchen Übernahme üblicherweise zu heben versucht. „Es wäre blauäugig, anzunehmen, dass das nicht so kommt“, sagt Bergelin.

Minderheitsbeteiligung an Werken wird gehalten

Die Gategroup ließ am Donnerstag auf Nachfrage lediglich wissen, dass sie sich zur Übernahme und eventuell über die Stillhalteperiode hinausgehende Zusicherungen für die bisherigen Lufthanseaten nicht äußern werde. Ein Lufthansa-Sprecher wies darauf hin, dass sein Haus eine Minderheitsbeteiligung an den Werken in Frankfurt und München halten werde. Auf diese Weise sei eine Kontinuität im Bordservice für Lufthansa-Flüge, die von den Drehkreuzen aus starten, sichergestellt. Es sei zudem vereinbart, dass Gategroup speziell für Lufthansa unter dem Namen Studio 50/8TM eine „kulinarische Ideenschmiede“ etabliere, die einen neuen Qualitätsstandard in der Airline-Cateringbranche etablieren solle. Die Lufthansa ist allerdings nicht verpflichtet, sich nur von der Gategroup beliefern zu lassen, wie der Sprecher weiter erläuterte.