Der Airbus A321 mit der Kennung D-AEUC, der gerade am Frankfurter Flughafen turnusmäßig gewartet wird, ist etwas Besonderes. Denn er ist der erste von vier ursprünglich als Passagiermaschine gebauten Zweistrahlern dieses Typs, die nun als Frachtflugzeug speziell für Ziele in Europa und im Mittelmeerraum eine zweite Karriere bei Lufthansa Cargo machen. Mit der kleinen Flotte dieses kompakten Flugzeugtyps will die Frachtfluggesellschaft des Lufthansa-Konzerns vor allem Unternehmen ansprechen, die in Europa eine schnelle Lieferung möglichst am selben Tag – im Jargon Same-Day-Lösungen genannt – wünschen.

Einen Schwerpunkt bildet der schnell wachsende E-Commerce-Markt. Das Lufthansa-Management stützt sich dabei auf Prognosen, die davon ausgehen, dass es allein bei grenzüberschreitenden E-Commerce-Sendungen in den nächsten Jahren ein Wachstum von jährlich 20 Prozent geben werde. Da im Onlinehandel die Ware nicht nur rasch geordert ist, sondern die Kundschaft auch eine schnelle Lieferung erwartet, müssen die Frachtdienstleister entsprechende Angebote bereithalten. Dabei will Lufthansa Cargo mit den kleinen Frachtern nicht nur im Linienverkehr, sondern auch im Charterbetrieb punkten.