Zukunft der Luftfahrt : Öko-Kerosin statt russischem Öl

Das Start-up Ineratec will in Frankfurt eine ökologische ­Alternative zu Kerosin aus fossilen Rohstoffen produzieren. Das geht weder leicht noch schnell, doch könnte die Technologie dahinter zum Exportschlager werden.

Die Zukunft des Fliegens kommt aus einem Container. Von außen ist nicht viel zu erkennen, Klimaanlagen brummen, silogroße Tanks sind an jede Menge Rohre angeschlossen, auf denen „Kohlendioxid“, „Wasserstoff“ oder „Synthesegas“ steht. Das war es fast. Am Ende dieser Rohre und dem Reaktor im Container und kommt ein Treibstoff für Flugzeuge heraus, der nicht mehr auf Rohöl aus Russland oder Libyen basiert und der auch kein neues Kohlendioxid mehr verursacht. Hier werde dafür gesorgt, dass „der Traum von Fliegen“, weiter gelebt werden könne, lobte die damalige Bundesumweltministerin Svenja Schulze, als diese Anlage im vergangenen Herbst im Emsland in Betrieb genommen wurde. Dies sei, sagt Tim Böltken vom Anlagenentwickler Ineratec, die „weltweit größte Power-to-Liquid-Anlage“.

Falk Heunemann Wirtschaftsredakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Bis jetzt. Denn in wenigen Monaten will Ineratec in Frankfurt eine ganz ähnliche Anlage im Frankfurter Industriepark Höchst errichten, allerdings zehnmal größer als die Pilotprojekte im Emsland oder seit März in Hamburg. „Das wird dann die größte Anlage der Welt“. Bis Ende des Jahres soll sie stehen, 2023 ist der Produktionsstart geplant. „Wir planen, 30 Millionen Euro zu investieren“, sagt Böltken.