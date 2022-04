Lotto-Millionär : Hesse knackt den 45-Millionen-Jackpot

Der bis zur Höchstgrenze angewachsene Lotto-Topf wäre in jedem Fall ausgeschüttet worden, notfalls an Tipper mit nur fünf Richtigen. Doch dann gibt es bundesweit einen Glücklichen mit einem Sechser.

Nach 16 Ziehungen in Folge, bei denen niemand den Jackpot knacken konnte, hatte er seinen Höchstwert von 45 Millionen Euro erreicht, die gehen nach der Ziehung am Mittwochabend nun an eine Hessen. Denn, wie die Lotto-Gesellschaft am Donnerstag mitteilte, setzte nur ein Tipper im Rhein-Main-Gebiet auf die sechs Richtigen mit der passenden Superzahl. Er muss den Topf daher mit niemandem teilen und erhält die 45 Millionen Euro nun allein. Mit den sechs Richtigen 2, 7, 22, 29, 42, 46 und der passenden Superzahl 2 auf seiner Spielquittung besetzte er als einziger bundesweit die erste Gewinnklasse. So verhinderte er mit seinen Glückszahlen, dass ansonsten fällige Garantie-Ausschüttung des Jackpots in eine niedrigere Gewinnklasse ging und stellt zugleich für das Spiel „6aus49“ einen neuen deutschen Gewinnrekord auf.

Millionen Tipper bundesweit hatten nach Angaben von Lotto-Hessen bei der Mittwochsziehung auf die Ausschüttung des auf die Höchstgrenze angewachsenen Jackpots in eine niedrigere Gewinnklasse gehofft. Wäre der hessische Volltreffer mit zusätzlich korrekter Superzahl nicht, hätten gestern lediglich fünf Richtige plus Superzahl für den Gewinn des 45-Millionen-Topfs gereicht. Denn eine Besonderheit des seit September 2020 gültigen Gewinnplans sieht bei der erreichten Höchstgrenze des Jackpots von 45 Millionen Euro seine garantierte Ausschüttung auf die oberste besetzte – statt zwingend erste – Gewinnklasse vor, gegebenenfalls auf sechs Richtige oder eben sogar die darunter liegende Gewinnklasse 3 mit fünf Richtigen plus Superzahl.

Der gestrige 45 Millionen-Gewinner, der im Rhein-Main-Gebiet seinen Tipp abgab, ist der zweite Lottomillionär des laufenden Jahres in Hessen. Zugleich stellte er einen neuen nationalen Gewinnrekord auf: er verbucht nun den höchsten je bei einer 6aus49-Ziehung erzielten Gewinn in Deutschland. Diesen Rekord hielt seit Oktober 2020 ein Baden-Württemberger mit einer Gewinnsumme in Höhe von 42,6 Millionen Euro.

Zu einer weiteren garantierten Jackpot-Ausschüttung bei 6aus49 kam es am 19. Januar 2022. Auch da war ein hessischer Tipper erfolgreich. Der Mann aus Frankfurt lag ebenso wie zwei Spielteilnehmer aus Baden-Württemberg sowie je einer aus Bayern, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen mit den sechs Zahlen richtig, gemeinsam teilten sie 45 Millionen Euro unter sich auf und kassierten je 7,5 Millionen Euro. Niemand bundesweit konnte bei dieser garantierten Ausschüttungssituation im Januar auch die richtige Superzahl vorweisen.