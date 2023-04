Aktualisiert am

Die streikenden Fahrer auf dem Rastplatz Gräfenhausen an der A5 erhöhen den Druck und machen ihre Frachtpapiere öffentlich. Für das fehlende Geld wollen sie sogar hungern.

Die streikenden Lkw-Fahrer an der A5 erhöhen den Druck auf Unternehmen, deren Waren sie vor Beginn der Proteste transportiert haben. Auf einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz auf dem Rastplatz Gräfenhausen-West zeigten sie am Freitag Frachtpapiere, auf denen als Empfänger eine Zweigstelle des US-Konzerns General Electric im schweizerischen Birr angegeben ist.

Barbara Schäder Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Anlass für die Aktion waren nach Darstellung des niederländischen Gewerkschafters Edwin Atema Polizeiinformationen, wonach eine Logistikfirma unterwegs sei, um den Trailer mit dieser Ladung abholen. Am späten Nachmittag kam eine Polizeistreife auf den Parkplatz und teilte mit, dies sei doch nicht mehr am Freitag, sondern voraussichtlich am Montag zu erwarten. Der Großteil der 62 Lkw ist nach Angaben Atemas leer, weil die Fahrer die Ware vor Beginn der Proteste ausgeliefert hätten.

Die Mehrheit der Lkw-Fahrer protestiert auf dem Rastplatz schon seit einem Monat wegen ausbleibender Zahlungen. Zwar hätten ihre polnischen Auftraggeber, die Unternehmen der Mazur-Gruppe, mittlerweile knapp 200.000 Euro überwiesen, hieß es. Nach Angaben der Fahrer und ihrer Unterstützer vom Netzwerk Faire Mobilität und der Europäischen Transportarbeitergewerkschaft fehlen aber noch 97.585 Euro. Die drei zu der Gruppe gehörenden Transportunternehmen Lukmaz, Agmaz und Imperia hatten über ihren Anwalt mitteilen lassen, sie hätten stets pünktlich gezahlt.

Mehr zum Thema 1/

Atema warf den polnischen Transportunternehmen „Menschenhandel“ vor. Zur Begründung sagte er, die Unternehmen versuchten, „physischen Zwang“ auf die Fahrer auszuüben. Nach dem aufsehenerregenden Versuch des Unternehmers Lukasz Mazur vom Osterwochenende, mithilfe eines polnischen Sicherheitsdienstes die auf dem Rastplatz geparkten Lkw abzuholen, habe es am Donnerstagabend einen weiteren Vorfall gegeben: Ein aus Usbekistan stammender Lkw-Fahrer, der sich den Protesten anschließen wollte, sei vor Agmaz-Mitarbeitern in eine Raststätte „geflüchtet“.

Der betroffene Fahrer berichtete auf Nachfrage, er habe auf dem Weg zu seinen streikenden Kollegen auf dem gegenüberliegenden Rastplatz Gräfenhausen-Ost gehalten. Nachdem er dort zunächst von einem Unbekannten ausgefragt worden sein soll, habe ein Minibus mit dem Agmaz-Logo vor seinem Lkw gehalten. Der Fahrer lief daraufhin eigenen Angaben zufolge in die Raststätte und rief Atema an. Er wolle Anzeige erstatten, sagte der Mann, dessen Bericht zunächst vom Usbekischen ins Russische und dann ins Deutsche übersetzt werden musste.

Der Fahrer, der nur seinen Vornamen Amirjon in der Zeitung lesen will, war mit Waren für die Baumarktkette Bauhaus unterwegs. Ausweislich seiner Frachtpapiere hatte er früher auch Fuhren für Hornbach und Toom übernommen. Aus den Papieren geht auch hervor, dass die Unternehmen nicht direkt die Mazur-Gruppe, sondern andere Speditionen beauftragt haben.

Gewerkschafter Atema sprach von einem komplizierten Netz aus Subunternehmen. Trotzdem müssten gemäß Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz auch indirekte Auftraggeber Verantwortung übernehmen, argumentierte er. „Was sollen diese Fahrer noch tun?“

Zum Hungerstreik bereit

Auf der Pressekonferenz sagte einer der Fernfahrer, er sei auch zu einem Hungerstreik bereit. Der Sechsundfünfzigjährige namens Kaxaberi hielt eine längere Ansprache, die von einer Mitarbeiterin des Netzwerks Faire Mobilität übersetzt wurde. „Er sagt, wenn sie ihr Geld nicht bekommen, werden sie in Hungerstreik treten und zur Not hier auf dem Parkplatz sterben“, dolmetschte Anna Weirich von Faire Mobilität.