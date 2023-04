Freudentanz: Mehr als 60 Lkw-Fahrer hatten wochenlang an der A5 protestiert, um ihren Lohn zu bekommen. Am Mittwoch lenkte der Arbeitgeber ein. Bild: Michael Braunschädel

Am Ende von fünf Wochen Streik recken die Fahrer noch einmal die Fäuste nach oben und rufen dreimal lautstark „Schach-Matt!“ Der Lkw-Streik auf der südhessischen Raststätte Gräfenhausen an der A5 neigt sich dem Ende zu, nachdem die osteuropäischen Fernfahrer mit ihrem polnischen Arbeitgeber eine Einigung erzielt haben: Demnach sollen alle Fahrer die noch ausstehenden Löhne erhalten, sagt der niederländische Gewerkschafter Edwin Atema am Mittwoch auf der Raststätte Gräfenhausen. Er hatte die Interessen der Fahrer, die vor allem aus Georgien und Usbekistan stammen, vertreten.

Dann unterzeichnen Atema und alle 60 Fahrer einen schriftlichen Vertrag. Darin verpflichten sich die Auftraggeber, die zur polnischen Mazur-Gruppe gehören, nicht nur dazu, alle offenen Forderungen umgehend zu begleichen, sondern auch, alle Klagen gegen die Fahrer zurückzuziehen und keine straf- und zivilrechtlichen Verfahren mehr anzustreben.

Erschöpft und stolz

Als der Vertrag unterschrieben ist, ertönt Musik aus einem großen Lautsprecher, Fahrer tanzen, liegen sich in den Armen, singen und scherzen. „Die meisten wollen jetzt einfach nur nach Hause“, sagte Atema.

So wie Koba Kvantaliani. Der Georgier ist sichtlich erschöpft, aber auch stolz, wie er sagt: über die Solidarität unter den Fahrern und dass sie sich am Ende ausgezahlt hat. Seit Mitte vergangenen Jahres fährt der 44 Jahre alte Mann für die Mazur-Gruppe. Weil er zwei Monate lang kein Gehalt bekommen hat und es anderen Fahrern ähnlich ging, entschieden sie sich zum Streik. Acht Monate lang hat der Mann, der jetzt mit einem DGB-Plakat vor einem der Lastwagen steht, seine Familie nicht gesehen, seine Töchter sind neun und siebzehn Jahre alt. Nun will er nur noch heim. „Ich mache einen Monat Ferien und suche mir dann einen neuen Job.“ Dass das womöglich schwierig werden könne, davon will er nichts hören.

Wie seine Kollegen hat Kvantaliani fünf Wochen lang in Gräfenhausen gelebt, hier gegessen, geschlafen, geduscht. Seit dem 18. März hatte sich eine wachsende Zahl an Fahrern der polnischen Mazur-Gruppe mit ihren Fahrzeugen in Gräfenhausen dem Streik angeschlossen, dabei wurden sie von deutschen Gewerkschaften, Hilfsorganisationen und dem Beratungsnetzwerk „faire Mobilität“ unterstützt. Ursache des Streiks war, dass die Fahrer eigenen Angaben zufolge seit Wochen, teilweise seit Monaten nicht bezahlt worden waren.

In den vergangenen fünf Wochen hatten die Fahrer deshalb auf dem Rastplatz ausgeharrt. Dort lebten sie ausschließlich in ihren Fahrzeugen. Zwischenzeitlich hatte der Unternehmer mit Mitarbeitern eines privaten Sicherheitsdienstes besetzte Kleinbusse geschickt, um die Streikenden zu zähmen – ohne Erfolg. Nach langen Verhandlungen hatte sich Mazur vergangene Woche bereit erklärt, Teile der ausstehenden Löhne zu bezahlen. Zum Schluss war noch eine Summe von knapp 100.000 Euro übrig gewesen.

„Nur die Spitze des Eisbergs“

Edwin Atema sagt, die Fahrer seien von ihrem Arbeitgeber „wie Tiere behandelt worden und haben wie Löwen gekämpft“. Nun hätten sie gewonnen und könnten stolz sein auf die Solidarität und diesen Erfolg. Atema kritisiert, die Lieferketten seien „krank“, die Fahrer würden ausgenutzt. „Das hier ist nur die Spitze des Eisbergs.“