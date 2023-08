Der Onlinesupermarkt Knuspr, der sich in München kürzlich als erster Onlinevollsortimenter an die Sonntagslieferung gewagt hatte und dafür auch Pläne am Rhein-Main-Standort verfolgt, hat den Versuch in Bayern wegen Ärger mit den Behörden vorerst eingestellt. „Wir pausieren fürs Erste“, teilt der Lieferdienst auf Anfrage der F.A.Z. mit und kündigt für Frankfurt an, erst dann loszulegen, „wenn alle Fragen geklärt sind, da wir die gleiche Situation nicht wiederholen wollen“. Zunächst hatte die „Lebensmittel Zeitung“ darüber berichtet.

Rechtlich werden sich die Pläne aber wohl kaum durchsetzen lassen. Zum Hintergrund: Supermärkte in Deutschland dürfen am Sonntag grundsätzlich nicht öffnen und verkaufen. So schreibt es auch das Hessische Ladenöffnungsgesetz vor. Nur an ausgewählten touristischen Orten wie Bahnhöfen und Flughäfen ist der Sonntagsverkauf erlaubt – oder wenn eine Verkaufsstelle rechtlich als Gastronomiebetrieb eingestuft ist.

Über diesen Weg, wenn man so will, eine Gastronomielizenz, wollte Knuspr das Vorhaben auf eine rechtlich sichere Grundlage stellen, hatte dafür nach eigenen Angaben auch ein Rechtsgutachten eingeholt. Die Tochter der tschechischen Rohlik-Gruppe, die von einem Verteilzentrum in Bischofsheim das Rhein-Main-Gebiet beliefert, gründete für das Vorhaben eine Tochtergesellschaft, die Kleiner Kern GmbH, und mietete in München Räume für ein Café, in dem auch Lebensmittel verkauft werden. Bei der Gastro-Tochter sind auch die Mitarbeiter angestellt, die Waren der Sonntagsbestellungen kommissionieren und ausliefern, teilweise arbeiten sie auch für Knuspr.

Ladenöffnungsgesetz nicht relevant

Doch nach vier Wochen, in denen das Knuspr-Café geöffnet war, ist schon wieder Schluss. Als Grund nennt das Unternehmen „immer mehr Hürden“, die ihm in den vergangenen Wochen immer freitagnachmittags durch die Gewerbeaufsicht in den Weg gelegt worden seien. Diese hätten den Sonntagsverkauf „unrealistisch“ werden lassen. Welcher Art die Hürden sind, konkretisiert das Unternehmen auf Rückfrage nicht. Man befinde sich im Austausch mit den Behörden, um „eine für beide Seiten zufriedenstellende Lösung zu finden“, heißt es.

Doch das dürfte schwierig werden. Denn das Ladenöffnungsgesetz sei in diesem Fall nicht relevant, wie ein Sprecher des hessischen Sozialministeriums auf Anfrage mitteilt. Bei einem Lebensmittellieferdienst handele es sich „nicht um eine Verkaufsstelle im Sinne des Gesetzes“. Vielmehr gelte für die Beschäftigung an Sonn- und Feiertagen das Arbeitszeitgesetz.

„Bei der Warenauslieferung an Endkunden handelt es sich um eine Dienstleistung, die den verfassungsrechtlich verankerten Regelungen zum Sonn- und Feiertagsschutz unterliegt und für die das Sonn- und Feiertagsbeschäftigungsverbot greift. Eine Ausnahme ist dafür im Arbeitszeitgesetz nicht vorgesehen“, schreibt das Ministerium und argumentiert weiter: „Auch die Ausnahme für die Beschäftigung im Gaststättenbereich an Sonn- und Feiertagen kann hierfür nicht in Anspruch genommen werden.“

Knuspr will weiter „alles versuchen“

Das Arbeitszeitgesetz, das anders als das Ladenöffnungsgesetz in die Zuständigkeit des Bundes fällt, führt auch die für das Münchner Gewerbeaufsichtsamt zuständige Regierung von Oberbayern als Hindernis bei der geplanten Knuspr-Sonntagsöffnung an, will sich mit „Blick auf das noch laufende Verfahren“ jedoch nicht zum Konflikt mit Knuspr äußern.

„Ganz allgemein“ könne man nur Folgendes mitteilen: „Aus arbeitszeitrechtlicher Sicht ist die generelle Auslieferung von Lebensmitteln an Sonn- und Feiertagen an Endverbraucher nicht vorgesehen.“ Der Paragraph (§ 10), der im Arbeitszeitgesetz die Ausnahmen vom Sonn- und Feiertagsarbeitsverbot regele, eröffne hierfür keinen Ausnahmetatbestand.

Nichtsdestotrotz will Knuspr am Ball bleiben. „Wir werden alles versuchen und auch hier den Status quo infrage stellen“, hebt ein Sprecher mit Blick auf den hessischen Standort hervor. In einer früheren Mitteilung hatte Knuspr-Geschäftsführer Stephan Lüger angekündigt: „Die derzeitige Lösung kann für uns nur ein Anfang sein.“ Man hoffe auf viele Nachahmer.