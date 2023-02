Christoph Küppers sieht gleich, woran es hapert. Die Hausbewohner haben ihn gerufen, weil die Heizkörper kalt ge­blieben sind. Als er die Heizanlage in dem Wohn- und Geschäftshaus an der Eschersheimer Landstraße in Frankfurt öffnet, sieht er, dass ein Bauteil verschlissen ist. Doch obwohl Küppers mit dem großen Wagen des Handwerks­betriebs Metzen gekommen ist, in dem neben Werkzeug auch so manches Er­satzteil lagert, hat er das, was hier nötig ist, nicht an Bord. „Das ist der Klassiker“, sagt Küppert.

Üblicherweise müsste er nun das nö­tige Ersatzteil besorgen und erst einmal herausfinden, welcher Großhändler es auf Lager hat. Dann müsste er das Teil auch noch abholen und beim Kunden wieder auf Parkplatzsuche ge­hen. Doch nun gibt es eine andere Lö­sung, erzählt der Handwerksmeister lächelnd, und die hat mit seinem Chef zu tun.