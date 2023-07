Aktualisiert am

Weniger Kosten für Hersteller, Ärzte und Patienten – und Milliardenumsätze: Große Cannabisunternehmer loben den Referentenentwurf zur Cannabislegalisierung. Auch wenn er ihnen an manchen Stellen nicht weit genug geht.

Neue Industrie: Unternehmen wie Eurox Pharma in Bensheim (Foto) verarbeiten Cannabis zu Arzneien. Bild: Lucas Bäuml

„Zeitenwende“, „bahnbrechend“, „neue Ära“ – mit deutlichen Worten haben Cannabisunternehmer in der Rhein-Main-Region den ersten Gesetzentwurf zur geplanten Cannabislegalisierung begrüßt. Die Bundesregierung will damit sowohl erstmals den privaten Anbau und Konsum ermöglichen als auch die Abgabe als Medizin an Patienten deutlich erleichtern.

Der Entwurf sei „bahnbrechend und wegweisend“, sagt etwa Jakob Sons, Geschäftsführer von Cansativa aus Mörfelden-Walldorf. Das Unternehmen ist als einziges von der Bundesregierung lizenziert, in Deutschland angebautes Medizinalcannabis an Apotheken zu vertreiben. „Das Gesetz baut Stigmata ab, schafft größere Akzeptanz und erleichtert den Zugang zur Therapie mit Medizinalcannabis.“ Der Entwurf des Cannabisgesetzes sieht vor, dass medizinisches Cannabis nicht länger als Betäubungsmittel behandelt wird.

Jakob Sons Mitgründer, Ko-Geschäftsführer und Bruder Benedikt Sons geht deshalb davon aus, dass dieser Markt innerhalb kurzer Zeit um das Drei- bis Zehnfache wachsen werde. „Der heutige Millionenmarkt wird sich kurzfristig zu einem Milliardenmarkt entwickeln.“ Laut Cansativa bezogen 2021 in Deutschland mehr als 300.000 Patienten medizinisches Cannabis auf Rezept. Die Cansativa-Gründer hatten erste Ankündigungen von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) als ungeeignet kritisiert, um den Schwarzmarkt auszutrocknen.

„Das Rad kann kaum zurückgedreht werden“

„Mit dieser Reklassifizierung beginnt in Deutschland nach Jahrzehnten der Stigmatisierung eine neue Ära der progressiven und lösungsorientierten Drogenpolitik“, lobt auch Niklas Kouparanis, Mitgründer und Geschäftsführer der Frankfurter Bloomwell Group, den Gesetzentwurf. Bloomwell betreibt unter anderem eine bundesweite Telemedizin-Beratung für Patienten und ein Cannabis-Versandportal. Mit dem Entwurf könne Deutschland in Europa eine Vorbildfunktion einnehmen. Insbesondere bei medizinischem Cannabis würden mit den geplanten Regeln der Aufwand und die Kosten für Produktion, Lagerung, Distribution und Abgabe sinken. Auch für Ärzte werde es einfacher, Rezepte auszustellen.

Für die Legalisierung als Genussmittel geht Bloomwell-Chef Kouparanis davon aus, dass die geplanten Anbaugenossenschaften die Nachfrage nicht stemmen können. Dennoch sei die Bundesregierung mit dem Entwurf auf einem guten Weg. „Das Rad kann kaum noch zurückgedreht werden.“ Der Gesetzentwurf muss allerdings noch vom Kabinett und vom Bundestag verabschiedet werden.

Der Entwurf sieht vor, dass Volljährigen der Besitz von maximal 25 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum erlaubt wird. Legalisiert wird zudem der heimische Anbau von maximal drei Cannabispflanzen. Der Hanf darf innerhalb der Wohnung konsumiert und mit anderen Volljährigen geteilt werden. Nichtkommerzielle Anbauvereinigungen werden ebenfalls gestattet, sie benötigen eine behördliche Genehmigung. Minderjährigen ist der Zugang und Konsum weiterhin untersagt.

Die Bundesregierung geht davon aus, dass ihr Entwurf mit internationalem Recht vereinbar ist, weil die bisherige Politik es nicht geschafft habe, die Drogenkriminalität einzudämmen und Kinder und Jugendliche zu schützen. Kritiker meinen dagegen, die Liberalisierungspläne würden gegen völkerrechtliche Verträge verstoßen, die eine Bekämpfung von Anbau und Vertrieb von Drogen vorsehen.