Lebensmittelhandel : Lässt sich bald jeder Fünfte die Lebensmittel liefern?

Immer mehr Lieferdienste bringen Lebensmittel nach Hause. Der Vollsortimenter Knuspr, einer der stärksten Konkurrenten von Rewe, will auch in der Rhein-Main-Region beweisen, dass man damit Geld verdienen kann.

Obst und Gemüse kaufen, das man vorher nicht persönlich in Augenschein und womöglich noch prüfend in die Hand genommen hat – viele Verbraucher, die ansonsten keine Scheu vor dem Bestellen im Internet haben, können sich das partout nicht vorstellen. Vermutlich liegt es auch an ihrer komfortablen Einkaufssituation. In keinem anderen Land in Europa sitzen die Filialen der Supermärkte und Discounter so dicht aufeinander wie in Deutschland. In einer besonders glücklichen Lage sind Stadtbewohner. Wer in Frankfurt wohnt, hat in der Regel immer einen Laden ums Eck.

Und doch spielt das Liefergeschäft, zuletzt beflügelt durch die Corona-Pandemie, in der Branche eine immer wichtigere Rolle. 3,9 Milliarden Euro wurden nach Angaben des Bundesverbandes E-Commerce und Versandhandel im vergangenen Jahr mit dem Onlinehandel von Lebensmitteln umgesetzt. Damit liegt der Anteil am gesamten Internethandel in Deutschland zwar immer noch bei nur 3,2 Prozent. Doch das Wachstum ist rasant, wie die Verbandszahlen für die vergangenen Jahre zeigen. Zuletzt lag der Zuwachs bei gut 30 Prozent im Jahr.